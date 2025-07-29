教宗敦促數字領域傳教者和網紅：在線上看見受苦的基督

數字領域的傳教者和天主教網紅在聖伯多祿大殿參加屬於他們的禧年彌撒，並在彌撒後聆聽了教宗良十四世的諄諄教誨。教宗叮囑他們使社交網絡洋溢著基督徒的望德，修補關係的網。

（梵蒂岡新聞網）宣講基督直到地極、在互聯網中遇見的弟兄姊妹身上看見受苦的基督，以及修補我們的網。教宗良十四世7月29日上午在梵蒂岡聖伯多祿大殿接見了參加禧年活動的數字領域傳教者和天主教網紅，對他們提出這三項勸勉。

當天上午，數字領域傳教者和天主教網紅齊聚在聖伯多祿大殿，參加聖座福音傳播部代理部長塔格萊樞機為他們主持的彌撒。彌撒結束後，教宗良十四世前來與他們相會，首先強調在充滿「敵意和戰爭」的時代，我們需要平安，需要見證出復活主的那句問候：「願你們平安！」（參閱：若廿19）

然後，教宗分別用意大利語、英語、西班牙語提出了三大挑戰和相應的勸勉。他先用意大利語勉勵在場眾人「讓社交網絡和數字領域洋溢著基督徒的望德」。「平安需要在每個地方被尋求、宣講和分享。今天我們或許比以往更加需要傳教門徒將復活主的恩典帶往世界各地，為生活的耶穌所賜的希望而發聲，直到地極，並且前往各地去觸及那些等待的心、尋找的心和渴求的心」。

數字領域傳教者和天主教網紅所面對的第二個挑戰是，要始終在互聯網中遇見的弟兄姊妹身上看見受苦的基督。教宗用英語說：「我們的使命、你們的使命是要滋養基督徒人文精神的文化，並要為此攜手努力。這為我們大家都是『網絡』之美。」

「在我們今天所處的文化中，科技的幅度幾乎無所不在，尤其是人工智能的普遍運用將在每個人的生命中和整個社會裡標誌出新的紀元。這是我們必須面對的：省思我們見證的真實性、我們聆聽和發言的能力，我們理解和被理解的能力。我們有責任一起發展出我們時代中新的思考方式和語言，為天主的愛發聲。」

接著，教宗用西班牙語闡釋了第三個挑戰，即：修補漁網（參閱：瑪四21-22）。教宗指出，我們今天要編織別的網，例如：關係的網、愛的網、為彼此白白付出的網，以及天主的網。在這些網中，「能夠修補破洞，治癒孤獨，並且在每次相遇中都體會到無窮盡的愛，毫不在乎追隨者的人數」。

為此，教宗鼓勵在場眾人「締造共融，打破分裂和兩極化的邏輯」。我們應當「以基督為中心，好能以美好、光明與真理來克服世俗和假消息的邏輯（參閱：若八31-32）」。

教宗最後感謝他們在生活中所行的善、他們所推進的夢想、對主耶穌和教會的愛、他們對受苦者的幫助，以及在數字領域的旅途。教宗將他們的見證託付於上主，並且頒賜降福。

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