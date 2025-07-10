每日多達百公斤的郵件寄給教宗良

意大利郵政局表示，在羅馬菲烏米奇諾的分揀中心每天有數百封寄給教宗良的信件。這股洪流般的郵件在教宗當選以來從未間斷。

（梵蒂岡新聞網）信封和明信片的背面寫著“致教宗良十四世”。收件人清楚無疑，即使地址模糊或不準確，這些郵件也都會被送到梵蒂岡，每天多达百公斤。這是意大利郵政局在一份公告中發表的消息。

羅馬郵政局菲烏米奇諾分揀中心負責人表示，自普雷沃斯特於2025年5月8日當選教宗以來，這樣的郵件流量已成常態。郵件來自世界各地，目前尚無法確定哪個國家寫給教宗的最多。

在羅馬菲烏米奇諾分揀中心完成初步處理後，那些每日寄往聖座的郵件都會接受安全檢查，並透過自動化系統進行登記並過秤。之後，這些“教宗的郵件”會被送往最靠近梵蒂岡的配送中心，接著再進行投遞。

信件的內容有時難以明瞭，但有時信封上的圖畫讓人聯想到可能出自一位小朋友，或是一位年長者顫抖的筆記，他們都向教宗訴說著心聲。教宗深知，每一張明信片或是問候的話語，確定無疑地承載著寄信人給予他珍貴的情感。

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