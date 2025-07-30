教宗要理講授：耶穌開啟我們心靈的耳朵，成為希望的見證人

教宗良十四世在岡道爾夫堡夏宮暑休後，於今天7月30日恢復週三公開接見活動。在要理講授中，教宗提醒我們，在人生困境和溝通障礙中，需要親近耶穌，讓祂開啟我們的心靈，使我們能傾聽、溝通並服務他人。我們同時也被召去幫助他人遇見耶穌，獲得希望與痊癒。

（梵蒂岡新聞網）教宗良十四世在岡道爾夫堡夏宮暑休後，於今天7月30日上午恢復在聖伯多祿廣場主持例行的週三公開接見活動。教宗繼續以“耶穌基督、我們的希望”為主題的禧年系列要理講授，並以一位聾啞人的痊癒，來結束關於耶穌公開生活的系列省思。

聚集在聖伯多祿廣場上的眾人首先聆聽了選自《馬爾谷福音》的章節，回顧耶穌治好聾啞人的奇蹟（參閱：谷七32-37）。教宗對此解釋道，正如我們在福音中聽到的那樣，耶穌以一個關懷的舉動，將聾啞人領到一邊，以祂的話語和觸摸治癒了他。接著，教宗提到，當下，許多人在絕望中封閉自己，他們似乎喪失了溝通的能力，或許是因為在與他人互動時，他們經常感到傷害和誤解。於是，教宗邀請我們需要與耶穌有親密的時刻，好能聽到祂說：“厄法達。”意思是：“開了罷。”因為祂使我們能超越自身的問題，使我們有傾聽與溝通的能力，服務他人。最後，教宗勸勉我們要如那位聾啞人的朋友們帶他去見耶穌一樣，我們也蒙召成為耶穌治癒能力的見證人，把他人帶到祂面前，使他們能聆聽祂的話語、感受祂的觸碰，並充滿希望和痊癒。

要理講授結束後，教宗問候了講不同語言的人。他對講中文的人們說：“親愛的弟兄姐妹們，願天主將祂恩寵的寶藏傾注在你們及你們所愛的人身上。我降福大家！”

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