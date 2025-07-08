教宗良祝聖的四位新司鐸的見證

32位來自世界各地的執事於6月27日在聖伯多祿大殿被祝聖為司鐸，教宗良十四世親自為他們主禮。祝聖禮舉行前，他們中的四位透過梵蒂岡媒體講述了他們的故事。

（梵蒂岡新聞網）一位是在加勒比海小國履行傳教使命的迦納人。另一位是烏克蘭家庭八個孩子中的老二。還有一位則是來自巴西利亞附近衛星城年齡不到 30 歲的巴西人。從意大利巴里城的街頭到巴布亞新幾內亞的海岸，一幅不同年齡、面容和經歷的鑲嵌畫於 6 月 27 日星期五在聖伯多祿大殿編織在一起。他們與其他執事共32人在禧年司鐸慶典之際由教宗良十四世祝聖為司鐸。

“恩寵”和“感激”是這些年輕人情感中最常出現的字眼，他們經過多年的分辨，正在實現天主為他們安排的人生計劃。在懷疑、改變和祈禱中，幾位新司鐸在祝聖禮舉行前與梵蒂岡媒體分享了他們的故事。

來自加納的布萊茲的歷程

“天主的恩寵不分國界，因為我來自加納，在加勒比海服務，而現在我將在羅馬被祝聖。教會確實是普世性的，希望漫遊遠方”。33歲的布萊茲·奧福·曼科瓦（Blaise Ofoe Mankwa）興奮地談到他被祝聖為司鐸的事，他將成為金斯敦教區的司鐸，這是在加勒比海小島國聖文森特和格林納丁斯的唯一教區。

布萊茲在加納首都阿克拉的郊區出生， 2023年被派到加勒比海的島國，以聖言會傳教士的身分在這個以新教徒為主要居民的島上工作。他在那裡結束使命後，繼續在金斯敦教區接受修生培育的進程。他講述說：“在修道院時，我聽到內心有一個更深層的聲音，指引我走向一條我自己有時也不明白的道路。有些時候我想放棄，但天主一直在我身邊。最終這是一段恩寵的旅程。我在加納接受培育，也在肯亞讀了神學，現在我在加勒比海。這一切都在靈性、文化和牧靈方面造就了今天的我。”

最近這些年來，聖文森特和格林納丁斯的人民經歷了許多艱難的時刻：火山爆發、颶風肆虐、新冠大流行。布萊茲解釋說：“在那裡，我學會了樸素的美。人們的生命力非常強，與他們在一起使我的信仰更加堅固。” 他親身經歷了 2024 年的貝麗爾颶風造成的災難。“有一件事讓我一直堅持下去，那就是我深信天主派遣我，不是要我到順風順水的地方，而是到需要祂愛的地方”。

現在，布萊茲迫不及待地等待受祝聖後立即回到那裡。他說：“有幸在羅馬，在教會的心臟，在禧年期間蒙教宗祝聖，這是我即使在最不切實際的夢想中也無法想像的！這不僅對我自己、我的家人和朋友，也對我在加勒比海服務的人群來說，是一個恩寵的時刻。我將以新的力量和滿懷感激的心情回到那裡。”

維塔利與那些活得彷彿是末日的時刻

28 歲的維塔利·德米特利申（Vitalii Dmytryshyn ）也表達了同樣的心情，他來自烏克蘭基輔救主之母修道院。他是家裡八個孩子中的老二，參加了新慕道團的信仰行程，他的一個哥哥也於一個月前被祝聖為司鐸。維塔利感謝天主能讓他的家人來羅馬參加他的祝聖禮，儘管正在進行著戰爭。

他說：“我肯定不是烏克蘭最好的執事，也許我是最弱的一位。也許天主讓我在羅馬這裡被祝聖，因為祂知道我需要幫助才能前行。”

正是這種處在衝突中的不穩定現實，幫助他更加把每一天視為一份禮物。“我看到天主願意讓我不要為自己生活，而是將我在這裡得到的這一切希望帶給烏克蘭” 。

維塔利的修道院院長曾經告訴他，“要把每一天都當做最後一天來度過”。他反省自己，說道：“這句話幫助我不要膚淺地生活，尤其是目前烏克蘭有這麼大的苦難。我看到許多家庭失去丈夫、孩子、房屋，失去了一切。這場戰爭的時期促使我認真地生活，尋求天主，意識到當我念完夜禱後進入夢鄉後，那可能是我的最後一夜。”

儘管維塔利在十年的修道生活中經歷了許多懷疑與危機，他仍感到天主召叫他，要他注視天主，而不是他自己。他表示：“天主向我證實，祂召叫我，如同祂召叫伯多祿那樣。但天主召叫伯多祿，那是因為祂愛他。這對我幫助很大。”

若望，教宗祝聖的一個“巴布亞新幾內亞”的兒子

36 歲的若望·韦（ John Wai ）也有接近天主的相似經驗，他是巴布亞新幾內亞人。2020 年，他的四名親人在一年當中都因病去世。那時他在修道院已經生活了幾年，親人的離世使他處於深重的危機。若望講述說：

“我的情緒起伏不定，這讓我覺得修道也許不是我的聖召，也許我需要一段時間來走出困境，思考所發生的事件。我的培育導師陪伴我，關心我，告訴我在修道院繼續學業的同時，我會找到所需要的幫助。現在我很感激他們對我做的這一切。在那一刻，我想到耶穌的邀請，祂讓人捨棄一切跟隨祂。於是，我做了一個重大的決定，繼續在修道院修道。我把親人的離世看作我生命的一部分，我的十字架。”

今天，他深信這些親人陪伴著他，並且“常為他祈禱”。對於這位年輕人來說，能在羅馬被祝聖，無論作為聖彌額爾總領天使會的成員，還是作為巴布亞人，都是一種榮耀：“這不僅為我是個祝福，為我的國家和人民也是祝福。至少有一位巴布亞新幾內亞的兒子被教宗祝聖為司鐸，而且是在禧年期間，這將被載入史冊。”

阿爾貝托與朋友和團體的支持

27 歲的阿爾貝托·德莫拉（Alberto De Mola） 是意大利南部巴里省焦維納佐（Giovinazzo）地方的人，對他來說，身邊的人對他聖召行程的支持非常重要。阿爾貝托說：“我從小就感受到這個召叫，但很難表達出來，因為首先我不想將它告訴自己或其他人。後來，我先是和朋友們談起這事，他們都支持我，然後又和我的父母談起，但他們最初並不同意。”

阿爾貝托很願意強調他進入修道院時所獲得的支持，無論是來自他本鄉焦維納佐堂區的本堂神父，還是來自堂區信友們的支持。他說：“最大的幫助來自於人。有些人在你身旁，有些人在祈禱中給予你支持，還有些人也許在經濟上支持你作出這樣的選擇。這一切都讓你意識到你並不孤單。”

對阿爾貝托來說，他深信是“基督的愛” 對他的司鐸聖召作了肯定。“這是一件決定性的事情，給你留下印記、改變你，以及讓你把其他一切都放在次要的位置。只有當你感到你心中的上主才是一切的答案、唯有祂才使你稱心如意，你才能做出這樣的選擇”。

路加，15歲時就感到“被召叫”

27 歲的巴西人路加·蘇亞雷斯·多斯桑托斯（Lucas Soares dos Santos） 來自距離首都巴西利亞幾公里遠的衛星城鎮普拉納爾蒂納 （Planaltina），正是這次與天主的深層相遇，使他在分辨的行程上拋下錨。他在 15 歲時就感受到司鐸聖召，當時他在朝拜聖體，意識到 “天主的確是真天主”。路加解釋說：“我感受到祂對我的愛、祂的慈悲，我得以回顧我生命中的某些記憶，看到天主的臨在並召叫我。”

高中畢業後，路加在大學讀了一年哲學，之後進入修道院，認真走在分辨的行程上。他講述說：“修道院的生活對我觸動最深的是與其他修生的兄弟友愛和團體生活。當然還有祈禱，這幫助我加深了與天主的關係。”

對路加來說，能夠“在每 25 年一次的禧年中蒙教宗祝聖，這是一個難以言喻的機會。我非常感謝天主，祂透過這些具體的標記表達祂無限的大愛”。

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