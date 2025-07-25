教宗移民和難民日文告：他們堅忍不拔、信賴天主、見證望德

教宗良十四世在第111屆移民和難民日文告中，省思了望德、移民與傳教之間的關聯性，鼓勵「公教移民在接納他們的國家做希望的傳教者，在耶穌基督的訊息還沒抵達的地方開闢信仰的道路，或者開啟跨宗教的交談」。

（梵蒂岡新聞網）福傳的第一要素是見證，所有基督徒，尤其是移民者，蒙召做出見證，成為真正的福傳者。教宗良十四世在第111屆世界移民與難民日文告中引用了保祿六世教宗的這一思想，勉勵基督徒弟兄姊妹。依照先教宗方濟各的意願，本屆世界移民與難民日活動挪至10月4日至5日進行，屆時也將舉行禧年的移民者和傳教界慶典。為此，教宗良十四世在文告中對望德、移民與傳教之間的關聯性展開省思。

教宗首先闡述了當前全球背景下導致人員遷移的悲慘原因，例如：戰爭、暴力、不義和極端天氣。面對令人驚恐不安的處境，教宗指出，「人們心中愈加渴望和平的未來，期盼每個人的尊嚴都得到尊重」。這正是天主對世人和萬物的計劃，先知們早已預示了這樣的未來（參閱：匝八4-5、12），而且它已經由耶穌基督展開（參閱：谷一15；路十七21）。

移民為望德作見證

關於望德，教宗引用《天主教教理》，稱「望德是回應人對幸福的嚮往，這嚮往是天主放置在人心內的」（1818號），並強調「在當代移民經驗中，移民與望德之間的關聯性十分清晰」。「很多移民、難民和流民是得天獨厚的望德見證人」，在日常的逆境中展現出「他們的堅忍不拔和對天主的依恃之情」。

此外，移民和難民也幫助教會記得，她是旅途中的教會，「在望德的支持下不斷走向最終的家鄉」。教會應當抵拒「屬於世界」的誘惑（參閱：若十五19），牢記聖保祿宗徒所說的：「我們的家鄉原是在天上。」（斐三20-21）

移民的傳教使命

談到傳教的幅度，教宗勉勵天主教移民「在接納他們的國家做希望的傳教者，在耶穌基督的訊息還沒抵達的地方開闢信仰的道路，或者開啟跨宗教的交談」。有鑒於「福傳的第一要素是見證」，所有基督徒，尤其是移民者，蒙召做出見證，「成為真正的福傳者」（參閱：聖保祿六世教宗，《在新世界中傳福音》，21號）。

與此同時，接納移民的團體也可以成為希望的見證者，讓人們看到「每個人作為天主兒女的尊嚴都獲得承認」。「如此一來，移民和難民被視為弟兄姊妹、大家庭的一員，從而發揮各自的才華，充分參與團體生活」。

禧年之際的祈禱

教宗最後總結道：「在這禧年，教會為所有移民和難民祈禱之際，我希望把每一個在旅途中的人，以及那些致力於陪伴他們的人，都託付給童貞瑪利亞的慈母護佑，她是移民者的安慰。但願她能在他們心中維繫活潑的望德，支持他們努力建設一個更加相似於天國的世界，那是在我們旅途的終點等待我們的真正家鄉。」

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