教宗良將於7月9日舉行首台照料受造界彌撒

聖座新聞室介紹了“照料受造界”彌撒的專用讀經和經文。教宗良十四世將在岡道爾夫堡夏宮的願祢受讚頌莊園舉行首台照料受造界彌撒。

（梵蒂岡新聞網）教宗良十四世將於7月9日星期三在岡道爾夫堡夏宮內的願祢受讚頌莊園舉行私人彌撒，首次使用為照料受造界彌撒的祈禱經文。 7月3日，聖座新聞室舉行新聞發布會，介紹了這台彌撒中的專用祈禱經文。聖座促進人類整體發展部部長切爾尼（Michael Czerny）樞機和聖座禮儀及聖事部秘書長維奧拉（Vittorio Francesco Viola）總主教在會上發言。

他們表示，這台彌撒的專用讀經和經文早在教宗方濟各任內便已開始編寫，並得益於多個聖座部門之間的合作，將收錄在《羅馬彌撒經書》“為各種需要彌撒經文”中。

切爾尼樞機解釋，新的彌撒專用讀經和經文以兩項紀念為背景，一是1990年聖若望保祿二世教宗簽署的《世界和平日文告》，另一個是方濟各教宗於2015年發表的《願祢受讚頌》通諭。

維奧拉總主教談到：“在整個禮儀年中，每個時刻都在慶祝創造的奧蹟。”總主教列舉了在復活前的守夜禮、聖洗聖事和日課中都有相關的祈禱，這些經文有助於增進對照料受造界重要性的意識。

專用讀經和經文

聖座新聞室隨後介紹了一些選自《聖經》的專用讀經和經文，例如，集禱經呼求天主“讓我們以愛德照料袮的創造工程”；領聖體後經在期望新天新地時，我們要學習與所有受造物和諧共處。

至於彌撒中的讀經，舊約選自《智慧篇》十三1-9，指出那些在受造物中不認識天主的人是“愚人”。

答唱詠選自《聖詠》十八篇，高天陳述天主的光榮，和一零三篇，願上主喜愛祂自己的化工。

新約選自聖《保祿宗徒致哥羅森人書》一15-20，祂是不可見的天主的肖像，是一切受造物的首生者。

福音選自《瑪竇福音》六24-34，第一段耶穌邀請人們仰望天上的飛鳥“牠們不播種，也不收穫，也不在糧倉裏屯積，你們的天父還是養活牠們”，第二段選自八23-27，講述耶穌平息風浪的的事蹟。

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