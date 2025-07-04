教宗良將於7月9日舉行首台照料受造界彌撒
（梵蒂岡新聞網）教宗良十四世將於7月9日星期三在岡道爾夫堡夏宮內的願祢受讚頌莊園舉行私人彌撒，首次使用為照料受造界彌撒的祈禱經文。 7月3日，聖座新聞室舉行新聞發布會，介紹了這台彌撒中的專用祈禱經文。聖座促進人類整體發展部部長切爾尼（Michael Czerny）樞機和聖座禮儀及聖事部秘書長維奧拉（Vittorio Francesco Viola）總主教在會上發言。
他們表示，這台彌撒的專用讀經和經文早在教宗方濟各任內便已開始編寫，並得益於多個聖座部門之間的合作，將收錄在《羅馬彌撒經書》“為各種需要彌撒經文”中。
切爾尼樞機解釋，新的彌撒專用讀經和經文以兩項紀念為背景，一是1990年聖若望保祿二世教宗簽署的《世界和平日文告》，另一個是方濟各教宗於2015年發表的《願祢受讚頌》通諭。
維奧拉總主教談到：“在整個禮儀年中，每個時刻都在慶祝創造的奧蹟。”總主教列舉了在復活前的守夜禮、聖洗聖事和日課中都有相關的祈禱，這些經文有助於增進對照料受造界重要性的意識。
專用讀經和經文
聖座新聞室隨後介紹了一些選自《聖經》的專用讀經和經文，例如，集禱經呼求天主“讓我們以愛德照料袮的創造工程”；領聖體後經在期望新天新地時，我們要學習與所有受造物和諧共處。
至於彌撒中的讀經，舊約選自《智慧篇》十三1-9，指出那些在受造物中不認識天主的人是“愚人”。
答唱詠選自《聖詠》十八篇，高天陳述天主的光榮，和一零三篇，願上主喜愛祂自己的化工。
新約選自聖《保祿宗徒致哥羅森人書》一15-20，祂是不可見的天主的肖像，是一切受造物的首生者。
福音選自《瑪竇福音》六24-34，第一段耶穌邀請人們仰望天上的飛鳥“牠們不播種，也不收穫，也不在糧倉裏屯積，你們的天父還是養活牠們”，第二段選自八23-27，講述耶穌平息風浪的的事蹟。
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