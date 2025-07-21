人類登月週年紀念，教宗視察梵蒂岡天文台

聖座新聞室表示，7月20日中午，教宗良十四世視察了位於岡道爾夫堡夏宮的梵蒂岡天文台。

（梵蒂岡新聞網）教宗良十四世7月20日中午誦念《三鐘經》後，視察了位於岡道爾夫堡夏宮內的梵蒂岡天文台。聖座新聞室通過Telegram通信軟件通知了這個消息。

7月20日正是人類首次登月的週年紀念日。1969年的這一天，美國宇航員阿姆斯特朗（Neil Armstrong）和奧爾德林（Buzz Aldrin）搭乘阿波羅11號（Apollo 11）登陸月球，實現了人類首次踏上月球表面的壯舉。

56年後的同一天，教宗良十四世首次造訪梵蒂岡天文台。該天文台於1891年由良十三世教宗所創立。此前，額我略十三世就已經成立科學研究委員會，並於1582年對曆法進行改革。

和諧的種子

今年6月16日，教宗良十四世曾接見梵蒂岡天文台暑期班學員。教宗引用聖奧斯定的話，指出「天主將『種子』撒播在宇宙和諧中」，並邀請天文學家「毫不遲疑地去分享那源自默觀這些『種子』的喜悅和驚喜」（參閱：《創世紀釋義》，五23、44-45）。

梵蒂岡天文台每兩年舉辦一次暑期班，讓學員能參加天文學界頂級科學家講授的課程，並且投入與多個研究領域相關的項目。

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