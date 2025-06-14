第9屆世界窮人日文告：我主上主，祢是我的期望

聖座新聞室6月13日公布了教宗良十四世為第9屆世界窮人日撰寫的文告，主題是《我主上主，祢是我的期望》。教宗祈願，這禧年能激勵政策發展，以剷除新舊形式的貧窮。

（梵蒂岡新聞網）「援助窮人先是正義的議題，才是愛德的課題」。教宗良十四世在第9屆世界窮人節文告中如此表示。聖座新聞室於6月13日、窮人主保聖安多尼瞻禮當天公布這篇文告，主題是《我主上主，祢是我的期望》（詠七十一5）。本屆世界窮人日將於今年11月16日舉行。

正值2025禧年，教宗「祝願這禧年能激勵政策發展，以剷除新舊形式的貧窮，對窮人中的最貧困者採取新的支持與援助措施。工作、教育、住房和健康是安全的條件」。安全「絕對無法靠武器達成」。

創造希望的具體記號

在以希望為主題的禧年期間，教宗強調，「我們人人都蒙召去創造希望的具體記號，為基督徒的愛德作見證」；愛德是「所有美德的母親」。「如果缺乏愛德，不僅少了信德和望德，也剝奪近人的希望」。

「貧窮的結構性因素」必須得到解決。例如，學校和醫院等機構的建立旨在「表達對最弱小和邊緣者的接納」，「應當成為每個國家公共政策的一部分，但戰爭和不平等依然經常對此構成阻礙」。

教宗指出，希望的具體記號包括「安置弱勢家庭的住宅、照顧未成年人的團體、聆聽和接納中心、窮人食堂、宿舍，以及廣納眾人的學校」。

窮人是希望的見證者

這項具體工作應當扎根於基督徒的望德。教宗解釋道，「望德有如一個錨，將我們的心固定在主耶穌的許諾上。祂以聖死和復活拯救了我們，而且必將再次降臨在我們中間」。

因此，教宗表示，窮人會以獨特的方式體驗到這望德，因為一旦「渴望以天主為旅途中的友伴」，就會重新對財富作出定義，「發現我們確實需要的真財富」（參閱：瑪六19-20）。

窮人必會為「強而有力且真實可靠的望德」作見證。「正是在不穩定、匱乏、脆弱和被邊緣化的情況下，活出這望德的。窮人不依靠權勢和財富所帶來的安全感，反而往往受其所害。他的希望只能在其他地方得到安息」。

精神的貧窮

此外，教宗也強調，「最大的貧困莫過於不認識天主」。他引用方濟各教宗在《福音的喜樂》宗座勸諭中的話，重申：「窮人遭受的最嚴重的歧視，是缺乏精神上的關注」。

「信德的禮物和望德的秘訣即在於此：這大地的一切資源、實際的現況、世間的歡愉、財務的舒適儘管重要，卻不足以讓心靈幸福。財富往往令人失望，導致貧乏的悲慘處境，首先便是認為不需要天主，過著與天主毫無關係的生活。」

鏈接網址： www.vaticannews.cn

訂閱電郵新聞：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html