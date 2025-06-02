聖母月閉幕玫瑰經，教宗敦促眾人與聖母同行

在五月聖母月結束之際，在梵蒂岡花園內舉行了玫瑰經祈禱活動，教宗與信眾同心祈禱。

（梵蒂岡新聞網）5月31日、聖母月的最後一天，羅馬時間晚上8點，信眾齊聚在梵蒂岡城國內的聖斯德望堂前，從那裡展開燭光遊行，一路誦念《玫瑰經》歡喜五端，遊行至梵蒂岡花園內的露德聖母岩洞前。教宗良十四世在岩洞前向眾人發表了簡短講話，稱這祈禱活動是個「信德的行動」。「我們用這簡單而虔敬的方式，聚集在聖母瑪利亞充滿母愛的庇護下」。

教宗指出，這祈禱活動體現出禧年的精神，即：讚頌、旅途、希望和信德。接著，他引用聖若望保祿二世教宗的話，稱玫瑰經具有「福音訊息的深度」。

然後，普雷沃斯特教宗鼓勵每個人將各自的生活視為信仰旅途。「讓我們把自己的生命看作是跟隨耶穌的旅途，要與聖母瑪利亞並肩同行，如同我們今晚所做的一樣。」他邀請信友們懇求上主賜下恩寵，好能每天以言語和生活方式來讚美主。

在此機會上，教宗向在場所有人表示感謝，包括樞機、主教、司鐸和度奉獻生活者。他特別提及住在梵蒂岡教會之母隱修院裡的本篤會修女，感謝她們「以寂靜且持續的祈禱來支持我們的團體和工作」。

教宗最後希望，當晚祈禱中平安與和諧的經驗也能在每個參與者的家庭、團體和教會服務中延續下去。

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