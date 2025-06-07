教宗接見教會運動團體領袖：應始終以耶穌為中心

教宗良十四世接見平信徒善會、教會運動和新團體的領袖，強調聖統制與各種神恩都是教會的基本面向。

（梵蒂岡新聞網）教宗良十四世鼓勵平信徒善會和各種神恩運動的領袖在他們的旅途中要「始終以主耶穌為中心」。這是關鍵所在，「各種神恩都是為這個目的而服務的」。宗座立案的教會團體的國際協調人、領袖和代表們目前在羅馬參加聖座平信徒、家庭和生命部舉辦的年度會議，並於6月6日週五晉見教宗。

機構性質和神恩性質的團體

教宗在講話中對兩種性質的團體作了區分：機構型的團體成立宗旨是「要推進一些共同的使徒、愛德或禮儀項目，或者支持基督徒在特定社會環境中作見證」；在「神恩的啟發」下建立的團體則「催生了新型的靈修和福傳模式」。

機構型和神恩型的團體都必須從「恩寵」的角度來理解：機構的存在始終是為恩寵服務；天主賦予恩寵是為了讓人能夠領受恩寵並結出果實。

依循教會的一貫訓導，普雷沃斯特教宗引用聖若望保祿二世教宗的話，指出「對於耶穌建立的神聖教會來說，聖統制的恩典與神恩性質的恩典都是必不可少的」。

團結合一與傳教使命

接著，教宗強調了團結合一與傳教使命這兩個基本要素：「二者都是教會生活不可或缺的面向，都是伯多祿宗座牧職的首要之務」。為此，教宗邀請所有平信徒善會和教會運動「忠信且慷慨地與教宗合作」，而且要優先在這兩個領域這麼做。

教宗尤其勉勵他們成為「團結合一的酵母」在整個教會內促進他們在各自團體裡感受到的團結合一。隨後，教宗提到自己的傳教經驗，邀請他們始終「保持」各自在靈修旅途中的傳教熱忱，期勉他們「為教會的傳教使命」發揮他們的才華。

蒙召效法基督

教宗重申，所有的神恩都引導人「與基督相遇」，有助於「教會的建設」。「在這層意義上，我們所有人都蒙召效法基督，祂為了充實我們而空虛自己」（參閱：斐二7）。

教宗最後期許所有教會運動、善會和團體，不論他們是追求使徒工作的目標，或者分享共同的神恩，都要「空虛自我、充實他人」。這是「自由和莫大喜悅的泉源」。

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