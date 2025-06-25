教宗關懷中東基督徒：整個教會與你們同在

教宗良十四世表示與中東基督徒同在，並再次呼籲要選擇外交和對話的途徑。

（梵蒂岡新聞網）教宗良十四世6月25日在週三公開接見活動中指出，敘利亞首都大馬士革聖厄里亞堂22日主日發生了「卑劣的恐怖襲擊事件」。教宗將罹難者託付於天主的仁慈，並持續為傷者及其家屬祈禱。

教宗轉向中東全體基督徒，表示與他們團結一心。他說：「我與你們同在，整個教會都與你們同在！」教宗稱，這次的襲擊事件凸顯出，敘利亞經歷了多年動盪和暴力後，至今依然「脆弱不已」。

為此，教宗籲請國際社會不要對該國「轉面不顧」，卻要繼續「提供支持，採取團結的行動，再次致力於和平與修和」。

應選擇外交途徑

此外，教宗也表示，他持續密切關注伊朗、以色列和巴勒斯坦的局勢。他又一次呼籲在該區域終止暴力，重申和平的必要性，並引用依撒意亞先知的話，祈願「民族與民族不再持刀相向，人也不再學習戰鬥」（參閱：依二4）。

教宗希望先知的這段話語得以實現，以及「近日流血事件造成的創傷能夠癒合」。最後，教宗敦促眾人「抵拒所有霸權和復仇的邏輯，下定決心選擇對話、外交與和平的途徑」。

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