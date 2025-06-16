教宗：讓我們為中東、烏克蘭及全世界和平祈禱

教宗15日帶領信眾誦念三鐘經前，呼籲為緬甸和平進行包容性的對話，並提到尼日利亞的暴力事件導致近200人喪生。

（梵蒂岡新聞網）教宗良十四世6月15日主日在聖伯多祿廣場帶領信眾誦念《三鐘經》。他在念經前的講話中指出，現今世界極其需要一種像體育運動那樣建設和平的道路，因為“它是一所教導尊重和忠誠的學校，使相遇文化和弟兄情誼成長”。這種生活風格需要人們自覺地予以落實，“反對任何形式的暴力和欺壓”。

接著，教宗提到世界上的許多武裝衝突。他說，“在緬甸，儘管停火但戰鬥繼續，也對民用基礎設施造成破壞。我邀請各方展開包容性的對話之路，唯有這條路能夠通往和平穩定的解決方案”。

教宗良十四世提及尼日利亞貝努埃州耶盧瓦塔市6月13日至14日夜間發生的悲慘大屠殺，導致約200人遇害。教宗指出，大部分的受害者是由當地天主教團體接納的國內流離失所者。

“我祈願在尼日利亞這個遭受各種形式暴力打擊的可愛國家裡，安全、正義及和平能夠得勝。我尤其為貝努埃州的農村基督信徒團體祈禱，他們一直是暴力受害者。”

教宗也念及蘇丹共和國、“該國兩年多來飽受暴力蹂躪”。埃爾法希爾的本堂司鐸朱穆（Luke Jumu）在轟炸中喪生。

教宗說：“我保證為他和所有受害者祈禱，同時也再次呼籲交戰者住手，要保護平民百姓，為和平進行對話。我敦促國際社會加強努力，至少要向受到嚴重人道主義危機影響的人們提供必要的援助。我們要繼續為中東、烏克蘭和全世界的和平祈禱。”

提到剛果民主共和國年輕殉道者弗洛里貝爾（Floribert Bwana Chui）的冊封真福大典於當天下午在城外聖保祿大殿舉行，教宗指出，弗洛里貝爾“26歲時遭殺害，是因為他作為基督徒反對不公義，捍衛弱小者和貧困者。願他的見證能給剛果民主共和國和全非洲的青年帶來勇氣和希望”。

距離禧年的青少年慶典只剩下一個半月了，教宗最後向青年們說：“我等待你們！願聖母瑪利亞、和平之后為我們轉禱。”

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