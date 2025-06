基督聖體聖血節：教宗全程徒步帶領信眾進行聖體遊行

“在這禧年當中,上主的教訓為我們尤其是行動和服務所迫切需要的準則:分享食糧,好讓希望倍增,宣告天主國的來臨。”教宗良十四世在6月22日傍晚主持基督聖體聖血節彌撒,在講道中發出這個呼籲。彌撒結束後,舉行了從拉特朗聖若望大殿到聖母大殿的聖體遊行。

(梵蒂岡新聞網)6月22日下午5時,教宗在羅馬的主教座堂拉特朗聖若望大殿前主持了基督聖體聖血節彌撒,約有兩萬信眾參與。彌撒結束後,教宗帶領信眾沿傳統路線,經梅魯拉納大道(Via Merulana)全程徒步進行聖體遊行,最後在聖母大殿前親自主持聖體降福。

在講道中,教宗呼籲,面對世界當前飢餓的困境,要“分享食糧,好讓希望倍增,宣告天主國的來臨”。教宗強調“聖體是救主真正地、真實地、且實體地臨現於感恩聖事中”,在聖體遊行中,要把這一事實呈現於有信仰和無信仰的人心中。

以下是教宗良在基督聖體聖血節彌撒講道全文:

親愛的弟兄姐妹們,與耶穌在一起多麼美好。剛剛宣讀的福音證實了這一點,它講述了群眾長時間與耶穌在一起。耶穌談論天主的國,而且也治癒病人(參見:路九11)。耶穌對受苦者的憐憫彰顯了天主慈祥的臨近,祂來到世上是為拯救我們。當天主為王時,人類便從各種邪惡中被解救出來。然而,即使是那些從耶穌那裡接受了喜訊的人,也有受考驗的時候。在那個荒涼的地方,群眾聆聽了師傅的教誨,夜幕降臨了,沒有任何可吃的東西(同上:12節)。子民的飢餓和太陽落下,乃是世界和一切受造物具有限度的標記:白天會結束,人的生命亦然。在這一時刻,在貧乏和陰影籠罩的時期,耶穌仍與我們同在。

正是在夕陽西下、飢餓加劇的時候,宗徒們提出要遣散群眾,基督顯示的慈悲令我們感到驚訝。祂憐憫飢餓的子民,邀請祂的門徒來照顧他們:飢餓並不是一個與宣講天國和見證救恩無關的需求。相反,這種飢餓關乎我們與天主的交往。可是,五個餅和兩條魚似乎遠不足以餵飽子民:門徒們的計算貌似合情合理,卻表露了他們的信德薄弱。事實上,因為有耶穌在,就有了給予我們生命所需的一切力量和意義。

事實上,對飢餓的呼求,耶穌以分享的舉止作出回應:祂舉目向天、給予祝福、掰餅並分給在場的每一個人吃(同上:16節)。上主的動作並不是啓動一種複雜的魔法儀式,而是以簡單的方式表明對天父的感恩、基督向天父的祈禱,以及聖神所維繫的兄弟共融。為了增多餅和魚,耶穌分享已有的食物:這樣一來,為所有人已足夠了,甚至有餘。人們吃了,也都飽了,所剩的碎塊收集了十二筐(同上:17節)。

這是使子民擺脫飢餓的邏輯:耶穌以天主的方式行事,並教導人照著實施。今天,福音中所提到的群眾,乃是整整一群被他人貪婪所羞辱的民眾,他們所受的苦遠超過自身的飢餓。面對許多人的貧困,少數人的囤積是一種不在乎別人的傲慢,導致痛苦與不公。這種富足不僅不分享,還浪費大地和人類勞動的果實。在這禧年當中,上主的教訓為我們尤其是行動和服務所迫切需要的準則:分享食糧,好讓希望倍增,宣告天主國的來臨。

事實上,在讓群眾免於飢餓的同時,耶穌也宣告祂將讓所有人擺脫死亡。這就是我們在感恩聖事中慶祝的信德的奧跡。正如飢餓是我們生命極端貧乏的標記,掰餅則是天主賜予救恩的象徵。

親愛的弟兄姊妹們,基督是天主對人類飢餓的回應,因為祂的身體成了永恆生命的食糧:你們拿去吃!耶穌的邀請涵蓋了我們日常生活的經歷:為了生存,我們需要從植物和動物身上獲取生命。然而,吃那些已無生命的食物也提醒我們:儘管我們用餐,我們還是要死去。但當我們以耶穌來滋養自己,祂是生命和真正的食糧,我們就因祂而活著。那被釘十字架、死而復活者將自己的全部奉獻出來、交托於我們,我們因此發現自己是以天主來滋養的。我們飢渴的本性帶著匱乏的標記,由感恩聖事的恩寵得以飽飫。正如聖奧斯定所寫的那樣,基督真的是“panis qui reficit, et non deficit; panis qui sumi potest, consumi non potest”:那滋養人卻不會枯竭的食糧;可被使用卻無法耗盡的食糧(講道集130篇,2段)。的確,聖體是救主真正地、真實地、且實體地臨現於感恩聖事中(參見:《天主教教理》,1413號),祂自己成了麵餅,為使我們在祂內得到轉變。活著且賜予生命的基督聖體,使我們,即教會本身成為上主的奧體。

因此,按照聖保祿宗徒的話語(參見:格前十17),梵蒂岡第二屆大公會議教導說,“聖體聖事同時代表也實現信友們的統一,他們在基督內結成一體。全人類都被號召和基督合一,基督是世界的光明,我們從基督而來,因基督而生活,我們奔向基督”(《教會憲章》,第3號)。我們稍後開始的聖體遊行,就是這行程的標記。牧人與羊群一起領受聖體聖事,朝拜聖體,並將聖體帶上街頭。這樣做,我們將祂呈現於人們的目光、良知與心靈中。呈現於有信仰的人心中,使他們的信德更堅固;呈現於無信仰者的心中,使他們思索我們在心靈上的飢渴,以及能滿足這種飢渴的食糧。

我們靠天主賜予的食糧得到滋養,也要將耶穌帶到所有人的心中,因為耶穌在救恩工程中將所有人納入,邀請每一個人參與祂的聖宴。受邀而來的人是有福的,願他們成為這份愛的見證人!

