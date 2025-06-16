教宗邀請青年：在分裂的世界裡做和平的推動者

教宗良十四世向他的家鄉芝加哥的青年發表視頻訊息，敦促他們建設團體、擁抱天主聖愛，並且在當今世界做「希望的燈塔」。

（梵蒂岡新聞網）成千上萬的青年於6月14日聚集在美國職棒大聯盟白襪隊球場（Rate Field），參加芝加哥總教區為教宗良十四世舉辦的慶祝活動，共同歡慶芝加哥之子普雷沃斯特當選為伯多祿宗徒繼承人。新任教宗良十四世為此發表視頻訊息，向他家鄉和全世界的青年表達感謝和鼓勵。

慶祝活動於天主聖三節舉行，芝加哥總主教庫皮敕（Blase Cupich）樞機、輔理主教，以及全教區的聖職人員、家庭和青年踴躍參與。教宗在視頻訊息中，首先省思了天主聖三的奧義，稱之為天主聖愛與團結合一的典範。三位一體的天主在團體內活出深切的愛，「與我們大家分享那份共融」。為此，教宗鼓勵青年懷著同樣的愛的精神，對自己的關係和團體進行反思。

信仰和團體的力量

教宗深知，青年如今面對多種挑戰，尤其是在新冠疫情期間。「你們或許會發現，你們的生活環境沒有為你們提供活出信仰的機會」。教宗敦促青年向天主的臨在敞開心扉，正視「我們生活中對愛的渴求、真實的尋求」，想方設法作出貢獻，為服務他人而奉獻自己的生命。

教宗強調了信仰與團體的醫治力量，期勉年輕人在堂區和鄰里之間培養友誼、尋找協助及分享使命。「以朋友的身份一起行動，我們會發現，上主的恩寵、天主的聖愛確實能治癒我們。」身處在一個分裂且絕望的世界，教宗勉勵在場眾人做「希望的燈塔」

天主通過我們的生活施展威能

接著，教宗引用聖奧斯定的名言，重申「除非在天主內，否則心靈得不到憩息」。他提醒青年，他們對意義的渴求是靈性生命力的記號，不可加以壓制。「我們不該試圖撲滅火焰，卻要承認，天主會通過我們的生活施展威能」。

青年蒙召成為和平與團結的推動者。教宗如此強調，並且說：「世人指望你們宣講一個有關真正希望的訊息，並且促進和平。」同時，教宗也期許青年在建設未來方面，發揮他們獨特的作用。

教宗最後為所有參加活動的人祈求天主降福。「願天主的愛與平安沛降在你們每一個人身上，使你們永遠都能在世界各地做希望的燈塔、望德與平安的記號。」

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