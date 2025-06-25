教宗致函馬耳他騎士團：以見證向窮人宣揚天主的愛

在聖若翰洗者瞻禮之際，教宗致函馬耳他騎士團，强調分辨聖神標記的重要性，以免跌入世俗之中。教宗敦促道，要走在更新的道路上；這更新不僅是“制度性、規範性的，更應首先關乎内在和靈性”。

（梵蒂岡新聞網）在聖若翰洗者瞻禮之際，教宗良十四世致函以這位聖人為主保的馬耳他騎士團。他在信函中提到啟發該騎士團工作的兩大原則，即保衛信仰、服務窮人。教宗指出，服務弱勢群體是對天主的愛的表達，這要通過見證和言語來做到。

“如果少了這一點，騎士團就會失去其宗教信仰的價值，淪為一個以慈善為目的的組織。”為此，教宗敦促騎士團成員效仿耶穌的榜樣，為他人付出愛，以此作為“愛的回應”。耶穌“屈尊就卑，將祂的愛通傳給我們，我們能夠滿懷感激地回報祂”。

“與窮人也是如此。我們如果愛窮人，就會與他站在一起；我們向他傳遞愛，他則會懷著感激之情以愛還愛。這種感激不帶一絲屈辱，而是充滿喜樂。這就是保衛信仰。”因為天主是愛，這麼做就能具體地傳達對天主的信仰，讓人體驗到祂的關懷。

教宗良十四世也提到幫助有需要者的方法。他說，“要達到好的目標，方法必須是好的；但在這領域中，誘惑很容易披著善的外衣出現”。教宗邀請馬耳他騎士團成員要始終秉持保衛信仰和服務窮人的兩大原則，仔細考慮一切，不要讓自己被世俗所誘惑，因為人們有時可能不會注意到“世俗所製造的錯覺”。

因此，務必要記得，“我們不屬於這世界”（參閱：若十七14、16-18）。耶穌也曾受到魔鬼的誘惑，“在這特別陰險的誘惑中，天主至高無上的尊位不能拿來與這個世界的權力做交易”（參閱：瑪四8）。“聖神揭穿魔鬼的謊言。所以我們蒙召繼續分辨，究竟是聖神還是魔鬼在引領我們。”

此外，教宗強調，馬耳他騎士團“正走在更新的道路上”。這“不能僅僅是制度性和規範性的，而且首先關乎內在和靈性”，因為規則的變化從中獲得意義。

接著，教宗指出，更新道路並未結束，它還“需要心靈的皈依，這是我們每個人一生的功課。眾所周知，心靈皈依是多麼地艱難”。他補充道，上主臨在於窮困病苦的人身上，皈依也在照顧他們時發生。

在馬耳他騎士團取消團體生活多年後，有些成員渴望予以復興。教宗對此表示鼓勵，說：“即使在實現這個願望的過程中遇到困難，仍能在聖神的助佑下加以克服。因著聖神，望德不叫人蒙羞（羅五5）。”

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