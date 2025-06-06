教宗接見聖座保護兒童委員會成員

教宗良十四世在梵蒂岡接見聖座保護兒童委員會成員。

（梵蒂岡新聞網）教宗良十四世6月5日上午在梵蒂岡接見聖座保護兒童委員會成員。該委員會由方濟各教宗在他宗座牧職之初所創立，旨在保護弱小、預防侵犯，後來在聖座改革的過程中，將該委員會納入聖座教義部，並由委員會直接向教宗匯報。同樣地，教宗良十四世也要求該委員會直接向他匯報，以確保在各方面盡全力保護兒童和脆弱者。

教會在處理侵犯案件方面邁出了一些重要步伐，包括創建保護兒童委員會，修訂教會法條文，提供多項工具，建立機制來舉報主教層級作出的侵犯和不當行為，規定教會團體有義務向民政當局報案，以及在各國制定保護兒童的綱領和規範。儘管如此，聖座保護兒童委員會表示，在各層面還有很多事情要做。

2022年4月份，方濟各教宗要求該委員會向他呈交年度報告，作為「教會當下工作內容的可靠紀錄」，並呈現出「需要改進之處，以便於有關當局開展工作」。關於該委員會2024年10月底發表的報告，請點擊此處閱讀。

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