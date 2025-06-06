教宗：聖座國務院的工作極其寶貴

教宗良十四世與聖座國務院全體人員舉行會晤，敦促他們不可受到「野心和對抗態度的汙染，卻要做有信德的團體」。

（梵蒂岡新聞網）教宗良十四世6月5日上午在梵蒂岡克萊孟廳與聖座國務院全體人員舉行會晤。他表達感激之情，說：「得知我並不孤單，卻能與你們一起分擔我普世牧職的責任，這令我倍感安慰。」

在這歷史的轉折點，聖座國務院「為教會生活提供寶貴的服務」，輔佐教宗「推進使命」。面對這個始於15世紀的古老機構，教宗指出，隨著時間的推移，國務院「越來越展露出普世的面貌」。它「明顯擴大了」，承擔更多任務，以應對在教會領域，以及與各國和國際組織關係方面的「新需求」。

按照保祿六世教宗賦予聖座國務院的任務，該機構是聖座各部會之間的「連結點」。普雷沃斯特教宗引用保祿六世教宗1963年對聖座部會的勸勉說：「這個地方不可受到野心或對抗態度的汙染；相反地，你們要做個真正懷有信德與愛德的團體，要做教宗的手足和兒女，慷慨地為教會的益處付出。」

接著，教宗強調了兩大關鍵幅度，分別是：貼近生活和普世性。「我們生活在時間和歷史中，因為如果天主選擇了人的道路和人的語言，那麼教會也蒙召追隨這條路，讓福音的喜樂能抵達所有人那裡，其渠道涵蓋了當前的文化和用語。」

普世性則要求聖座國務院「要輔佐教宗的行動」。作為一個發揮銜接功能的環扣，聖座國務院今天本身就反映出「教會的面容」。「這是一個在教宗身邊工作的重要團體：我們一起分擔全世界天主子民的疑惑、困難和挑戰，分享他們的希望。」

教宗坦言，這些任務「非常艱鉅」。但他最後也向國務院表達關懷，說：「謝謝你們，因為你們將才華貢獻出來、為教會所用，投身於默默無聞的工作，而且心懷福音精神。」

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