教宗良接見兩個修會的主教們：感謝你們為移民所做的服務

教宗良十四世接見了來自聖嘉祿會和贖世主會的主教們，對他們為貧窮人、邊緣群體的福傳工作，以及對移民所提供的服務表示感謝。教宗強調：在當時聖召短缺的時代，從這兩個修會中任命主教，確實是不小的犧牲，但同時也是一份極大的恩典。

（梵蒂岡新聞網）教宗良於6月26日在梵蒂岡宗座大樓接見了來自聖嘉祿會（俗稱“斯卡拉布里尼傳教會”）和贖世主會的主教們，教宗感謝他們所做的偉大工作，並表示：“我很高興能有這次會晤，以及與兩個修會的相遇，並與你們奉獻給教會擔任主教職務的同會兄弟交流，我感覺這個時刻非常的美好。”

教宗接著說：“教會對你們的修會表示感激”，因為“在當時聖召短缺的時代，教會從你們當中任命主教，這對你們來說確實是不小的犧牲，這也意味著“那些原本致力於各種事工的同會弟兄yao 離開，勢必會帶來不少困難。”但同時， “教會也給了你們的修會一份極大的恩典，因為為普世教會服務，對任何一個修會團體來說，都是最美好的恩寵與喜樂，正如你們的會祖所表現的那樣。”

兩位會祖的神恩

教宗指出：“你們這些被揀選並被祝聖為主教和樞機的聖嘉祿會和贖世主會的會士，要把你們會祖重要神恩的傳承融入你們的牧職中，尤其在當今時代：為移民服務，以及向貧窮人和邊緣群體傳揚福音。”

教宗隨後提到這兩個修會的會祖。一位是聖亞豐索（Sant’Alfonso Maria de’ Liguori），在18世紀，當這位聖人接觸到在那不勒斯一個被遺忘的貧困社區後，毅然放棄了安逸的生活和有保障的工作，而去擁抱把福音帶給窮人的使命。在一個世紀之後的聖斯卡拉布里尼（San Giovanni Battista Scalabrini）則能深切體會那些為了尋求更好未來而拋棄一切，前往遙遠國度的人們的希望與痛苦。這兩位聖人都成為了主教，並回應了當時社會和經濟制度所帶來的挑戰。教宗指出，這些制度“一方面在多個層面開闢了新的領域，另一方面也產生了聞所未聞的貧困和太多的問題，造成似乎無人願意處理的退化”。

培養兄弟互助的關係

教宗指出，在當今這個歷史時刻，雖然充滿“重大機遇”，同時也不乏“困難與矛盾”。正在慶祝希望的禧年之際，“我們要記得今天就如同昔日一樣，那引導我們行事的聲音，就是天主的愛，並接著賜給我們的聖神，將祂的愛傾注在我們心中”。最後，教宗鼓勵在場的全體主教：“在未來，願你們繼續保持並培養兄弟情誼的互助關係，以慷慨無私的精神，為整個基督羊群的福祉而努力。”

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