教宗敦促未來的聖座外交人員：將教宗的關懷帶給各地教會

教宗良十四世接見聖座外交學院剛結束傳教年的司鐸學生。教宗感謝他們「在過去這一年在不同的環境裡表現出的溫柔服從與克苦犧牲」的精神。

（梵蒂岡新聞網）教宗良十四世6月20日上午在梵蒂岡宗座大樓接見聖座外交學院剛結束傳教年的司鐸學生。教宗表示，這些司鐸「將來不論是受託履行什麼任務，身處在世界什麼地方，教宗都必定能指望他們在祈禱和工作中不遺餘力地作出見證，將教宗的關懷帶給萬民和各地教會」。

聖座外交學院三百年歷史

聖座外交學院於1701年由教宗克萊孟十一世創建，旨在提供專業課程，培育為聖座外交服務的年輕司鐸。2020年2月份，方濟各教宗調整了其課程，規定在學司鐸必須在亞洲、非洲和拉丁美洲進行為期一年的傳教服務。

依照方濟各教宗的意願，這傳教年必須是一種實習，目的是讓未來的聖座外交人員更加認識世界各地的教會現況。教宗良則強調了這傳教年的學習效果。

在世界各地守護所有教會團體

此外，教宗也重申，聖座外交人員的使命在於「用伯多祿繼承人清醒且明亮的眼睛看待教會和世界」，如同方濟各教宗在關於調整聖座外交學院課程的《伯多祿牧職》手諭中所闡明的那樣。

教宗良說：「那份守護所有教會團體的殷切關懷，正屬於託付於我的牧職。它需要聖座國務院與聖座代表們忠誠且無可取代的服務，你們很快就會與之合作。」

教宗最後感謝司鐸學生們在實習的這一年裡展現出的傳教熱忱。他說：「我再次感謝你們在過去這一年在不同環境裡表現出的溫柔服從與克苦犧牲。我由衷祝福你們即將在聖座外交服務領域展開的職務。」

鏈接網址： www.vaticannews.cn

訂閱電郵新聞：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html