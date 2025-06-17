教宗：弗洛里貝爾為「沒有武裝並解除武裝」的和平樹立榜樣

聖艾智德團體成員、剛果殉道者弗洛里貝爾在羅馬榮列真福品，教宗良十四世接見為此而來的朝聖者。教宗祈願基伍、剛果和全非洲能儘早獲享和平。

（梵蒂岡新聞網）新真福弗洛里貝爾（Floribert Bwana Chui）是對抗腐敗的榜樣，是「沒有武裝並解除武裝的和平的酵母」。這位非洲殉道者於6月15日在羅馬城外聖保祿大殿榮列真福品，教宗良十四世隔天16日在梵蒂岡接見了參加冊封真福大典的朝聖團成員。

弗洛里貝爾生前是剛果民主共和國戈馬聖艾智德團體負責人，在海關工作。他為了保護最貧困者的健康，拒絕放行那些已腐敗的糧食，因而於2007年7月8日遇害身亡。在冊封真福大典的機會上，前來晉見教宗的，除了剛果的主教和教友以外，也有聖艾智德團體成員。教宗與他們一起為基伍、剛果和全非洲祈求和平。

在講話中，教宗首先引用了方濟各教宗2023年1月份訪問剛果民主共和國時說的話。當時，先教宗談及這位殉道真福，說：「他是跟你們一樣的年輕人，年僅26歲就在戈馬被殺害，因為他阻攔了變質的糧食通行，這些糧食會對人們的健康有害。作為基督徒，他祈禱，為他人著想，選擇誠實做人，向腐敗的汙穢說『不』。」貝爾格里奧教宗以這位殉道真福的榜樣，鼓勵眾人活出正義的美德，「以善制惡」。

那麼，一個未滿30歲的年輕人，從哪裡獲得這個「抵抗腐敗」的力量呢？教宗良指出，答案是信德。作為海關人員，弗洛里貝爾「秉持受過良好培育的良心，選擇了保持雙手乾淨」，這良心是在「祈禱、聆聽天主聖言，以及與弟兄姐妹的共融」中培養起來的。

有個朋友緬懷弗洛里貝爾，說：「他堅信，我們生來就是要做大事，要對歷史產生影響，要改變現況。」普雷沃斯特教宗稱這位新真福是個「和平的人」。「在一個像基伍那樣受苦極深、被暴力撕裂的地區，他溫和地推進他為和平的戰鬥，服務窮人，實踐友誼，與人相遇」。

教宗最後強調，新真福弗洛里貝爾凸顯了「平信徒和青年作見證的寶貴價值」。

鏈接網址： www.vaticannews.cn

訂閱電郵新聞：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html