教宗接見聖座大使：你們體現出教會的普世性及對和平的渴望

教宗良十四世接見了派駐在世界各地的聖座代表，敦促他們見證出教會對世界的愛，以及教會渴望盡全力與有需要的人站在一起。

（梵蒂岡新聞網）聖座大使和代表們6月10日上午在梵蒂岡晉見教宗良十四世。依循歷任教宗首次接見其外交人員的慣例，教宗良贈送給每位聖座大使和代表一枚戒指，以象徵他們與伯多祿繼承人之間的紐帶關係。

教宗在講話中敦促他的外交人員「永遠感受到與伯多祿宗徒相連結，受到伯多祿的引領和派遣」。「唯有服從教宗，與教宗實際共融，你們建設教會、與地方主教共融的使命才會取得成效」。

教宗的大使和代表們呈現出天主教會的樣貌及其普世性，因為他們來自不同的國家，以教宗代表的身份被派往各地。同時，教宗也指出，沒有任何外交使團與聖座的外交人員一樣，在共融與目標方面上下一條心。

聖座外交人員雖然不完美的人，卻意義非凡。教宗強調，「聖座外交以她的人員為其訊息樹立榜樣，也就是聖座提出的人類手足情誼及各民族和平共處的訊息」。聖座外交人員的使命「無可取代」，他們在揀選主教的候選人方面貢獻力量，這項工作至關重要。

普雷沃斯特教宗在他宗座牧職展開之際，為聖座外交人員的服務表達感激之情。他表示，他格外讚賞他們對於派駐國的相關議題和局勢的認識。教宗表揚他們的牧靈風格和信仰精神，並引用同為外交人員的聖教宗保祿六世的話。「教宗通過他派駐在各國的代表，參與他兒女的生活，幾乎是融入其中，更迅速、更肯定地了解他們的需求和盼望。」

然後，教宗良提到聖伯多祿宗徒治癒瘸子的事跡（宗三1-10），藉以闡述聖座大使的使命。教宗指出，在聖殿前乞討的瘸子似乎代表了世人失去希望、聽天由命的狀態，表面上喪失了一切喜樂。

伯多祿宗徒告訴瘸子，他沒有錢施捨，卻能將自己所擁有的一切都給他。接著，伯多祿說：「因納匝肋人耶穌基督的名字，你起來行走吧！」（宗三6）教宗說，伯多祿宗徒要求這個瘸子看自己，意味著他的牧職是要建立關係，如同教宗大使和代表們努力與各國及國際組織建立並維繫關係。

教宗敦促他的外交人員：「你們要始終做伯多祿宗徒的目光！做個有能力在最艱難的地方建立起關係的人。」將耶穌基督傳揚出去，等同於把「愛」傳給人，「為準備好盡全力的那份愛作見證」。

教會準備好為愛而竭盡所能，而且始終站在最貧困弱小的人身邊。「她將永遠捍衛相信天主的神聖權利」，也就是「相信生命不受現世強權所擺布，卻浸潤在奧妙的深意中」的權利。在戰爭、暴力和不義使人飽受折磨的地方，這項使命格外重要。

教宗最後邀請聖座大使和代表們做教宗派遣的傳教士、「做共融與團結的器皿，為人性尊嚴服務」。「你們今天齊聚在這裡，加深了一個意識，即伯多祿宗徒的職責在於堅定信仰」。「你們必須先堅定自己的信仰，才能在世界各地成為其使者、有形可見的記號」。

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