教宗良十四世與普京進行電話會談

聖座新聞室主任證實，教宗良十四世與俄羅斯總統普京於4日下午通了電話。教宗呼籲俄羅斯作出促進和平的舉動，並強調各方進行對話的重要性，好能為衝突找出解決之道。

（梵蒂岡新聞網）本月4日週三下午，「教宗良十四世與普京（Vladimir Putin）總統進行了電話會談」。聖座新聞室主任布魯尼當天晚上予以證實。「在電話中，除了共同關心的議題，雙方也格外關注烏克蘭的局勢與和平。教宗呼籲俄羅斯作出促進和平的舉動，並強調各方進行對話的重要性，以實現各方積極的接觸，為衝突找出解決之道」。

此外，雙方也談論了「人道主義處境，在有需要的地方加強援助的必要性，持續為交換俘虜而投入的努力，以及祖皮樞機在這方面進行工作的價值」。

布魯尼最後表示，「教宗良提到了基利爾宗主教，為他在宗座牧職開始時收到的祝賀表示感謝，並強調共同的基督信仰價值如何能成為一道光，幫助締造和平、捍衛生命，以及尋求真正的宗教自由」。

此前，教宗良十四世曾在當選後不久與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）通電話，並且在5月18日、宗座就職彌撒的機會上與澤連斯基總統舉行會晤。教宗多次為烏克蘭和平發出呼籲。

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