教宗聖伯多祿聖保祿節主持彌撒：他們是共融與和諧的典範

6月29日主日，羅馬城和羅馬教區慶祝了主保聖伯多祿和聖保祿的瞻禮，教宗良十四世在聖伯多祿大殿主持彌撒，並授予54位新任總主教羊毛肩帶。

(梵蒂岡新聞網) 教宗良十四於6月29日主日，聖伯多祿聖保祿節在聖伯多祿大殿主持彌撒聖祭，並在彌撒中授予54位新任總主教羊毛肩帶。教宗在講道中邀請人們默觀羅馬大公教會的大聖人，指出：“我們的這兩位主保聖人，各自走上不同的道路，持有不同的見解，時而以福音的坦誠彼此辯論，甚至衝突。但這一切並未阻止他們活出‘宗徒之間的和諧’，即一種在聖神內的活躍共融，在差異中結碩果的默契。”

教宗在彌撒中授予新總主教的羊毛肩帶，強調這是總主教們與基督在世的代表、聖伯多祿的繼承人羅馬教宗共融的標記；同時，也顯示出新總主教在與教宗的共融中，依法在其管轄的教省範圍內所擁有的權力。

以下是教宗良在聖伯多祿聖保祿節彌撒講道全文：

親愛的弟兄姐妹們，今天我們慶祝兩位信仰中的弟兄伯多祿和保祿，我們尊奉他們為教會的支柱，也敬慕他們為羅馬教區和這座城市的主保。

這兩位宗徒的經歷也緊緊地呼喚我們，生活在當代的上主的門徒團體。仰慕他們的見證，我尤其想強調兩個方面：“教會共融”和“信仰活力”。

首先是“教會共融”。今天這慶節的禮儀的確讓我們看到，伯多祿和保祿蒙召走上一條共同命運之路，即殉道，這使他們與基督永遠結合。在第一篇讀經中，我們看到伯多祿被囚禁，正等待判決的執行（參：宗十二1-11）；在第二篇讀經中，保祿同樣身陷囹圄，以一種遺囑的口吻宣告他將為天主傾流自己的血，作為獻祭（參：弟後四6-8，17-18）。因此，伯多祿和保祿都為福音事業奉獻了生命。

然而，這種在唯一信仰宣認中的共融，並非輕鬆達成的成果。他們是經過漫長的旅程才實現這一目標的；在這旅程中，他們每個人擁抱了信仰，以不同的方式活出宗徒使命。他們在聖神內的兄弟友愛並未抹去他們原本的差異：西滿是加里肋亞的一個漁夫，掃祿則屬於法利塞黨人的一個嚴謹的知識分子；前者立即捨棄一切跟隨了上主；後者則迫害過基督徒，直至被復活的基督所轉化；伯多祿主要向猶太人宣講；保祿則受到推動，向外邦人傳揚喜訊。

如我們所知，在兩人之間也曾因如何與外邦人交往而發生爭執，保祿甚至說：“當刻法來到安提約基雅時，我當面反對了他，因為他有可責的地方”（迦二11）。這一問題，正如我們所知，後來在耶路撒冷大公會議上進行了討論，兩位宗徒在會上再次展開了辯論。

親愛的弟兄姐妹們，伯多祿和保祿的經歷教導我們：上主所召叫我們的共融，是一種聲音和面容的和諧，並非除去個人的自由。我們的這兩位主保聖人，各自走上不同的道路，持有不同的見解，時而以福音的坦誠彼此辯論，甚至衝突。但這一切並未阻止他們活出“宗徒之間的和諧”，即一種在聖神內的活躍共融，在差異中結碩果的默契。正如聖奧斯定所言：“兩位宗徒的慶日在同一天舉行，但他們原本就是一體的。儘管他們在不同的日子殉道，他們卻是一體的。”（《講道詞》第295篇，7.7）

這一切也讓我們反思教會共融之路。共融源自聖神的推動，將多樣性結合在一起，並在不同的神恩、恩典與職務中架起合一的橋樑。重要的是，要學習如此地活出共融，在差異中求合一，使同一信仰中宣認協調一致的種種恩典，為福音的宣講作出貢獻。注視伯多祿和保祿，在這條道路上我們蒙召前行，因為我們都需要這樣的兄弟友愛：教會需要它，平信徒與司鐸、司鐸與主教、主教與教宗之間的關係需要它；教會的牧靈生活、大公運動的對話，以及教會希望與世界建立的友誼關係也都需要它。讓我們努力使我們的差異，成為建構合一與共融、兄弟友愛與和解的“實驗室”，好使教會中的每一個人，以自己的個人經歷，學習與他人同行。

聖伯多祿和聖保祿也激勵我們省思關於“我們信仰的活力”。的確，在做門徒的經驗中，我們經常面臨一種危險，那就是陷入慣性、禮儀形式主義，以及不斷重復卻不更新、不回應當下挑戰的牧靈模式。相反，這兩位宗徒的歷史啓發我們：他們願意接受改變，面對各種事件、人們的相遇，以及團體的具體處境帶來的挑戰，並從在信仰內的弟兄姊妹的困惑與問題出發，探尋福傳的新路徑。

在我們所聆聽的福音中，核心正是耶穌向祂的門徒們提出的問題。今天，這問題也向我們提出，要我們分辨我們的信仰行程是否仍具有動力與活力，與上主來往的火焰是否仍在燃燒：“你們說我是誰？”（瑪十六15）

每一天，在歷史的每一時刻，我們都必須時刻關注這個問題。正如教宗方濟各多次提醒我們的那樣，如果我們不想讓自己的基督徒身份淪為過去的遺產，就必須掙脫那種倦怠而停滯的信仰危機，好能捫心自問：今天，對我來說耶穌基督是誰？祂在我的生活和教會的行動中占據什麼位置？我們要如何在日常生活中見證這希望，並向我們所遇到的人宣講這希望？

弟兄姊妹們，正是由這些詢問而來的分辨過程，使我們的信仰和教會不斷更新，嘗試傳揚福音的新道路和新方式。這份追求當與共融一道，成為我們首要的心願。尤其在今天，我願向羅馬的教會發出邀請，因她比其他任何教會更蒙召成為合一與共融的標記，成為懷有活潑信仰熱忱的教會，在一切人生境遇中見證福音喜樂與慰藉的門徒的團體。

在這共融的喜樂中，在聖伯多祿和聖保祿邀請我們的行程中，我向今天接受羊毛肩帶的各位總主教弟兄致以問候。親愛的弟兄們，這個標記提醒你們受托付的牧職，也表達你們與羅馬主教的共融，願你們每一位藉著天主教信仰的合一，在托付給你們的地方教會內滋養這份共融。

我也願向烏克蘭希臘禮天主教會的主教會議成員致意：感謝你們來到這裡，以及你們滿懷熱忱的牧靈工作。願上主將平安賜予你們的人民！

我也懷著深切的感激之情，問候親愛的弟兄、巴爾多祿茂宗主教所派遣的大公宗主教代表團。

親愛的弟兄姊妹們，你們在聖宗徒伯多祿和保祿的見證中得以堅固，讓我們在信仰與共融中一同前行，呼求他們為我們眾人、為羅馬城、為教會和全世界轉禱。

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