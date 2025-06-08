教宗：聖神使我們放下恐懼，向愛敞開心扉

教宗良十四世在聖神降臨節主持彌撒，這也是教會運動、善會和新團體禧年慶典的閉幕活動。教宗指出，護慰者聖神在我們內、在關係裡、在萬民中打開界線，對個人主義提出挑戰。

（梵蒂岡新聞網）「如果我們中間沒有界線或分裂；如果我們懂得在教會內彼此對話、互相接納，使我們的差異相融合；如果作為教會，我們變成一個接納並款待所有人的空間，那麼我們就真的是復活主的教會、五旬節的門徒了。」教宗良十四世6月8日聖神降臨節在聖伯多祿廣場主持彌撒，在講道中提出了這個期許。

在聖神內洗禮

這台感恩祭也是教會運動、善會和新團體禧年慶典的閉幕活動，大約8萬名朝聖者清晨就湧入聖伯多祿廣場和前方的和解大道。教宗於上午10點前乘坐白色敞篷座車，繞場問候在場的信友。很多人揮舞著手上的旗幟，家長們將嬰兒和幼童遞給教宗降福。人們高呼著教宗的名號，歡呼「教宗萬歲」。10點半一到，現場進入禮儀的莊重氣氛。西斯汀聖堂歌詠團唱起進堂詠。

聖神降臨節禮儀的一個重要環節是灑聖水，因為在這天，基督徒接受了「聖神內的洗禮」。當天的共祭神長約有7百人，其中有26位樞機和26位主教。

聖神在我們內打開界線

教宗在講道中指出，聖神在三個層面打開了界線，分別是：在我們內、在關係裡，以及在萬民中。教宗首先闡明，在每個人的內心裡，聖神是向愛敞開的「恩典」，是「上主的臨在」。祂化解「那使我們裹足不前的僵化、封閉和恐懼態度」，消除「那讓我們只圍著自己轉的自戀心態」。

今日世界裡的「社交機會」持續倍增，我們卻可能會「變得更加孤獨」，因為我們雖然「越來越密切相關」，但難以產生真正的連結，我們的生命恐怕會因個人主義而枯萎凋謝。在這樣的世界裡，聖神「在我們內」提出挑戰。

「天主聖神使我們發現一種看待生命和善度生活的新方法：祂讓我們能脫下自己臉上的面具，與自己相遇；祂引導我們去與天主相遇，教我們去體會祂的喜樂。」

聖神在關係裡打開界線

聖神是聖子耶穌與天主父之間的「愛」。祂「來住在我們內」，使我們「能向弟兄姊妹敞開自己，克服自己僵化固執的態度，放下對異己者的恐懼，疏導我們心中躁動的情緒」。

聖神「使我們的心靈日漸成熟」，祂的果實是「仁愛、喜樂、平安、忍耐、良善、溫和、忠信、柔和、節制」（迦五22-23）。聖神拓展「我們與他人關係的界線」，也讓我們「向友愛的喜悅敞開心扉」。教宗說，這在教會內極其重要。

聖神打開在萬民中的界線

正如基督所言，聖神「教訓我們一切」（若十四26），第一步就是「將愛的誡命銘刻在我們心上」，打破冷漠和仇恨的界線。再者，祂也讓我們將彼此視為弟兄姊妹，差異從而「不再是分裂和衝突」的緣由，而是人人都能取用的「共同財富」。於是，「我們大家懷著手足之情攜手前行」。

「在有愛的地方，就沒有偏見的空間，我們不再彼此保持安全距離，排斥他人的邏輯不復存在」。

呼求聖神的信友禱詞

當天的信友禱詞以西班牙語、中文、葡萄牙語、德語和印地語誦讀，呼求聖神施以恩寵。在中文信友禱詞中，我們祈求「超見之神在我們的教宗和所有牧人身上重振宣講的活力，賜給他們服務最弱小者的喜樂，在他們治理的牧職上予以支持」。

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