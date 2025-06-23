教宗接見各國議員：政治不是職業，而是真理與善的使命

在“禧年領導人日”之際，教宗良十四世在梵蒂岡宗座大樓降福大廳接見來自68個國家的議員們，並在講話中重申了“維護社會公益”的職責，強調推動真正的宗教自由，並應對“人工智能的重大挑戰”，為青年設計"健康、公正、安全"的生活方式。他指出，這一使命的靈感泉源是聖托馬斯·莫羅，“自由與良知至上的殉道者”。

（梵蒂岡新聞網）6月21日“禧年領導人日”之際，教宗良十四世在梵蒂岡宗座大樓的降福大廳與來自68國的700名議員會晤。民選的議員在其政治行動中，肩負著“維護社會公益”的使命。同時，他們也應推動真正的宗教自由和“不同宗教團體之間的建設性相遇”，因為信仰天主在社會生活中“是善與真理的無盡泉源”。此外，他們還需回應“人工智能這一重大挑戰”， 為年輕人設計“健康、公正和安全的生活方式”。教宗邀請大家以聖托馬斯·莫羅（Thomas Moro）為榜樣，他將政治視為“促進真理與善的使命，而非一種職業”。

政治：愛德的最高形式

教宗以英文開場，引用庇護十一世教宗的話，稱政治行動是“愛德的最高形式”。他還提到方濟各教宗的通諭《眾位弟兄》，指出政治是一種“基督徒愛的工作，這種愛從不只是理論，而是天主為人類行事的具體標記和見證”，當政治服務“社會與公益”時尤為如此。

推動和維護社會公益

良十四世首要考慮的是“社會公益，尤其是維護弱小和邊緣群體”，這是議員們受託推動和維護的使命，“超越一切私利”。正如良十三世在《新事》通諭中寫道的，必須消除“少數人佔有巨額財富與多數人陷入極度貧困之間不可接受的失衡”。

“許多生活在極端困境中的人高聲疾呼，盼望有人聆聽他們的聲音，但往往得不到回應。這種不平衡製造了持續不公的局面，很容易演變成暴力，並最終導致戰爭的悲劇。”

因此，“良好的政治行動”通過推動資源公平分配，“能在社會及國際層面上為和諧與和平作出有力貢獻”。

宗教自由與宗教間對話

教宗隨後反思了第二個問題，即宗教自由與宗教對話。他強調，在這一“當今尤為迫切”的領域，政治行動也大有可為：“……要通過創造條件，使真正的宗教自由得以實現，並促進不同宗教團體之間尊重與建設性的相遇。信仰天主及其帶來的積極價值，在個人和社會生活中，是善與真理的無盡泉源。”

人工智能的重大挑戰

教宗最後指出第三個重點，即“人工智能的重大挑戰”。若其發展不侵害“人的身份、尊嚴及基本自由”，人工智能將大大造福社會。他提醒說，人工智能“應成為促進人類福祉的工具，而非貶低人或宣告人類的失敗”。

“這無疑是一個重大挑戰，需要格外關注和遠見卓識，以便即使在新局勢下，也能為青年一代設計健康、公正、安全的生活方式。”

教宗最後強調，人的生命“遠勝任何算法，而社會關係需要的人文空間，也絕非任何無靈魂機器所能預設”。正如方濟各教宗在2024年6月“七國集團峰會”有關人工智能的講話中指出，人工智能只有靜態“記憶”，“與人類充滿創造力、動態且生生不息的記憶毫無可比性”。因此，政治必須介入，以回應眾多公民的關切，他們正以“信心與擔憂並存”的態度面對“數字文化的新挑戰”。

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