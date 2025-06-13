教宗期許羅馬神職人員：做可信靠的人，視挑戰為見證的機會

教宗良十四世在接見羅馬教區神職人員的時候，邀請大家攜手同行，在這充滿暴力、貧窮和住房危機的時刻，重新找回聖召的熱情，尤其是在羅馬這片土地上。教宗指出，“司鐸蒙召成為共融之人”，要在“謙遜的生活中”作見證，並有能力表現出“福音的革新力量”。

（梵蒂岡新聞網）教宗於6月12日上午在梵蒂岡保祿六世大廳接見了羅馬教區的神父和修士們，稱他們為“珍貴的寶藏”，並渴望“近距離地認識你們，為的是與你們攜手同行”，這是一條主教和信眾共同走的路，讓人聯想到方濟各教宗在2013年從聖伯多祿大殿的中央陽台上表達的願景。他“以一位父親與牧者的心”說，天主知道人的侷限性，但祂也將特殊的恩寵託付給一些人。

教宗良十四說：“讓我們努力成為信靠和模範的司鐸，我們知道自身的侷限，天主也完全地了解我們；但我們已蒙受特殊的恩典，天主托付給我們一份寶貴的寶藏，我們是這份寶藏的管家和僕人，而我們所當持守的就是忠信。”

在天主眼中，你們是寶貴的

教宗感謝司鐸們“為天國服務所奉獻的生命、在使命中所展現的慷慨，以及在靜默中所承受的一切，有時也常伴隨著痛苦或不被理解”。教宗說：“你們所肩負的使命各有不同，但在天主眼中、在祂的計劃中，你們每一位都是寶貴的。”

一種孤立的文化氛圍

“攜手同行”這是教宗對羅馬教區神職班的勸勉。教宗指出：“羅馬教區是一個非常特殊的教區，因為有許多司鐸來自世界各地。”教宗表示，這些司鐸常是為了求學而來。這個特殊性也反映在堂區的牧靈生活中，他們蒙召以普世和彼此接納的精神去開展牧靈工作。之後，教宗將思緒轉向他很重視的兩個概念：合一與共融。

教宗說：“司鐸蒙召成為共融之人，因為他首先應身體力行，並不斷加以滋養。我們知道，在當今社會，一種助長孤立或自我為中心的文化氛圍正在阻礙共融。這些潛在危險無人能夠倖免，它們威脅著我們靈性生活的穩固性，也削弱我們使命的力量。”

司鐸之間的兄弟情誼

對抗那些潛在的危險，我們不僅要警惕外在的情況，也要注意內在的自己與他人的關係，留意自己內心深處的狀態，“特別是那種因經歷過特殊艱辛、感到不被理解或傾聽，或出於其他原因而產生的疲憊感”。

教宗說：“我渴望能幫助你們，和你們攜手同行，好讓你們每位都能在自己的使命中重新獲得平靜；正因如此，我懇請你們司鐸之間的兄弟情誼必須根植於穩固的靈修生活中，並與主相遇，以及對祂聖言的聆聽。”

不同的神恩，對福音的忠信

教宗強調：“共融也要具體實行在羅馬教區的工作上。雖然每人擁有不同的神恩、受過不同的培育，也承擔著不同的服務，但支持共融的努力應該是唯一的。”

於是，教宗解釋道，在牧靈旅程中，這份努力就是要一起同行，忠於福音；用自己所領受的神恩來豐富教會，並牢記我們都同屬一個身體，而基督是這個身體的元首。

初始的召叫

接著，教宗特別強調了榜樣的重要性，並表示“沒有人不能不受這個五彩斑斕世界和城市的誘惑”，這可能會讓人偏離聖潔生活的渴望，丟失司鐸重要的價值。

教宗說：“讓你們的心再次被耶穌的召叫所吸引，重新感受到初始次的召叫，正是這份召叫，曾激勵你們作出堅定的選擇，勇敢地捨棄一切。如果我們一起努力，在謙卑的生活中成為榜樣，那麼我們就能為所有男女表現出福音革新的力量。

美麗、貧窮與住房危機的羅馬

在這個充滿挑戰、暴力與死亡的時代，我們需要重新找回聖召的熱情。教宗指出：“不平等、貧窮、各種形式的社會邊緣化，以及遍佈的痛苦，已無人能倖免於此災難了。這些災難並不是離我們很遠，而就發生在羅馬，這座城市存在著各種形式的貧困，並面臨著如住房危機等嚴重的緊急狀況。”正如方濟各教宗所提醒的那樣，羅馬是“極其美麗的”，但它也需要擁有“基本的尊嚴”，才能讓這座城市變得可居住和具包容性。“這些挑戰是我們必須要面對的，我們需要以福音的方式來解讀它們，並將它們視為見證的機會。不要在困境面前退縮！”

和平與正義的先知

教宗邀請在場的司鐸效法“那些聖潔的神父，他們能夠把歷史的熱情與福音的宣講結合在一起”，像是馬佐拉里（Primo Mazzolari）神父和米蘭尼（Lorenzo Milani）神父，他們是“和平與正義的先知”。

教宗說：“在羅馬，我們也曾有利耶格羅（Luigi Di Liegro）神父，面對無貧困，他為尋找正義與人類發展的道路而獻出了自己的生命。我們應從這些榜樣中汲取力量，繼續在我們的城市撒播聖潔的種子。”

在結束講話之際，教宗表達了對神職人員的關懷、與眾司鐸攜手同行的願望，向天主祈求，“讓我們在合一、榜樣與先知使命中成長，為服務我們現代的社會”，最後教宗引用聖奧斯定的呼籲，“你們愛這教會吧！留在這教會，成為這教會；你們愛善牧吧！這最美麗的新郎，祂不欺騙任何人，也不願意讓任何人喪亡。也為那些迷失的羔羊祈禱：願他們也來，願他們也認識，願他們也愛，因為唯有一個羊棧和一位牧人”。

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