教宗於耶穌聖心節祝聖司鐸：在團結中引人進入耶穌的羊棧

在司鐸的禧年慶典上，教宗良十四世祝聖來自世界各地的新司鐸，囑咐眾位司鐸效法耶穌聖心，善盡牧靈職責，不丟失任何一隻羊。

（梵蒂岡新聞網）「願我們的心每天愈加相似於基督的聖心，祂是至高且永遠的善牧。」教宗良十四世於6月27日、耶穌聖心節在聖伯多祿大殿主持彌撒，祝聖了來自世界各地的32名司鐸，並在講道中表達了這個祝願。

適逢司鐸的禧年慶典，眾多司鐸當天上午先跨越了聖伯多祿大殿的聖門，前來這位宗徒的墓前朝聖，「再次沉浸在救主的聖心內」。教宗在講道中闡明，「在此框架下談論基督聖心，就是談論上主降生成人、聖死與復活的整個奧跡」。

接著，教宗回到當天禮儀選讀的讀經，「省思我們能如何為這救世工程作貢獻」。在選自《厄則克耳先知書》的第一篇讀經中，天主有如牧人那樣「尋找失落的羊，照顧受傷的羊」（參閱：則卅四11-16）。教宗指出，這篇讀經提醒我們，「在嚴重又恐怖的衝突中，上主愛每一個人，而且祂眼裡容不下任何形式的分裂與仇恨」，因此我們也是如此。

在第二篇讀經中，聖保祿宗徒告訴我們，天主「在我們還軟弱、還是罪人的時候」，就與我們和好了（參閱：羅五5-11）。教宗表明，我們的希望即在於「深知上主不會遺棄我們：祂始終陪伴我們。而我們蒙召與祂合作，首先便是要以感恩祭為我們生命的中心」；其次是要勤領聖事，特別是懺悔聖事；再者是要祈禱、默想天主聖言、行愛德、使我們能愈加相似於「慈悲天父」的那顆心（參閱：梵二文獻《司鐸職務與生活》法令，18號）。

當天的福音提及天主找回迷失的羊的喜樂（參閱：路十五3-7）。教宗強調，這邀請我們懷著天父那樣寬大的心去活出「牧靈之愛」，跟天父一樣希望「連一個也不失掉」，但願「人人都能通過我們認識基督，在祂內獲得永生」（參閱：若六39-40）。

面對在場的司鐸們，教宗引用梵二文獻《教會》憲章重申，「司鐸職務是聖化與修和的職務，藉著與基督奧體的結合」而實踐（參閱：《教會》憲章，7號）。「事實上，我們彼此之間越是團結合一，也就越能將其他人引入耶穌善牧的羊棧，在天父唯一的家中以手足相待」。

然後，教宗轉向即將晉鐸的司鐸候選人，叮囑他們要「愛天主和弟兄姊妹」。教宗說：「你們要慷慨、熱忱地舉行聖事、祈禱，尤其是朝拜聖體、從事牧靈工作；你們要與你們的羊群在一起，為所有人付出時間和心力，不遺餘力、沒有差別待遇。」

教宗最後鼓勵眾人將自己託付於童貞聖母瑪利亞、眾司鐸之母、希望之母的護佑。「願她陪伴並支持我們的步伐，好使我們的心每天愈加相似於基督的聖心，祂是至高且永遠的善牧。」

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