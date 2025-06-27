教宗：抵制毒品，各國要搗毀犯罪組織

教宗在梵蒂岡聖達瑪索庭院接見參加國際禁毒日活動的人時，呼籲打擊販毒組織。他對反毒人士說，“教會需要你們，社會需要你們的見證及你們正在做的偉大工作”。

（梵蒂岡新聞網）6月26日是聯合國訂定的國際禁毒日，教宗良十四世於當天在梵蒂岡聖達瑪索庭院接見參加活動的人。他指出，毒品等成癮問題已經成了一門生意，裡面有“高度集中的利益和分布廣泛的犯罪組織，各國有責任予以搗毀。打擊成癮的受害者更為容易”。

“在安全的名義下，戰爭往往是針對貧困者，監獄裡關滿的人只是死亡鏈條的最後一環罷了。而那些手握鏈條的人，卻能夠有影響力且逍遙法外。”在場的許多人有過毒品成癮和重生的經歷，他們從“看不見的監獄”，即毒品和成癮中獲得“自由”。

教宗良十四世提到方濟各教宗的《福音的喜樂》宗座勸諭，重申城市如果能讓“不同的人”彼此相連、建設橋樑、締造關係、促成認可，這樣的城市是多麼的美麗。教宗良說：“我們的城市要擺脫的不是被邊緣化的人，而是邊緣化這件事；要清除的不是絕望的人，而是絕望本身。”

適逢禧年這個恩慈之年，教宗表示，“人的尊嚴常常被貶低或否認”，而在這禧年期間，“每個人的尊嚴都獲得承認”。“對你們來說，希望是一個富有歷史意義的詞彙：它不是一句口號，而是一道光，要通過艱鉅的工作才能重新找到它。”

接著，教宗提到，耶穌在復活的那天晚上問候聚集在晚餐廳裡的門徒，給他們帶去平安，將“聖神注入他們內，這是天主在我們內的氣息”。即使在今天，有些人將目光投向遠方，也能瞥見被遺忘和剝奪的尊嚴。

教宗說，“我們要尋找平安與喜樂，我們渴望它們。許多欺騙會讓我們失望，甚至被困在這尋找中”。但有一條出路，那就是“齊心協力”，只有這樣才能戰勝邪惡，只有如此才能更加喜樂。“天主創造了我們每一個人，祂認識我們每一個人──祂比我更了解我自己──祂創造我們是為了讓我們在一起。”

教宗對眼前的人說：“教會需要你們。人類需要你們。教育和政治需要你們。我們要攜手努力，讓每個人身上印著的無限尊嚴勝過於各種使人淪喪的成癮。”

最後教宗指出，今天，整個社會都需要“你們的見證和你們正在做的偉大工作”。“讓我們共同前行，不斷擴增治癒、相遇和教育的場所：從街頭開始的牧靈之路和社會政策，絕不能放棄任何迷失的人。”

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