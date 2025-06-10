教宗：聖座部會人員應以聖德支持聖座

在聖座舉行禧年慶典之際，教宗良十四世為聖座部會人員主持彌撒，強調聖座的果實源自於耶穌基督和童貞榮福瑪利亞。

（梵蒂岡新聞網）在聖座部會於6月9日舉行禧年活動之際，教宗良十四世與聖座部會人員度過了一個充滿恩寵的上午。當天的活動在默想中展開，主講者是永拜聖體隱修會里瓦（Maria Gloria Riva）修女。緊接著，教宗舉揚禧年的十字架，帶領聖座部會人員跨越聖伯多祿大殿的聖門。然後，教宗在大殿內主禮彌撒，就聖座的靈性基礎進行反思。

教宗指出，聖座的兩大支柱分別關乎聖母瑪利亞和伯多祿宗徒。「通過聖母的母愛、基督和聖神的恩典，與聖母有關的支柱確保與伯多祿宗徒有關的支柱能夠結實纍纍，並且樹立聖德的榜樣」。因此，聖座部會的禧年活動在聖神降臨節隔天、教會之母紀念日舉行。

當天禮儀選讀了《若望福音》中耶穌在十字架上將祂的母親託付給若望宗徒的事跡（參閱：若十九25-34）。教宗強調，教會結出的果實「正是聖母的果實」，這通過教會中每個成員的生活來實現。每一個基督徒都蒙召活出耶穌的愛。

「聖母瑪利亞和教會的果實與其聖德緊密相連」，也就是要肖似基督。「聖座是聖善的，如同教會是聖善的那樣」。教宗表示，聖座捍衛其聖善的根基，一如她也受到這聖善的保護。同樣地，她也依賴她每個成員的聖德而活。「因此，服務聖座的最佳方法是要努力成聖，我們每個人要按照各自的生活狀態和受託的任務去成聖」。

比方說，一名司鐸背負著他牧職的重擔，但他持續「懷著愛和信德」在他於聖座部會的職務上推進工作。一名在聖座供職的平信徒儘管在家庭生活中遇到困難，卻「積極地工作」，這便是為聖母和教會的果實作見證。

此外，教宗也提到，五旬節那天，聖母瑪利亞與門徒們一起聚集在晚餐廳時，聖神降臨在他們身上。教宗表示，「這為我們展現出聖母對剛誕生的教會的慈母關懷」。而且「她的這份母愛始終臨在於每個時代和地方」。

教會的果實總是與從耶穌聖心湧出來的恩寵有關。耶穌聖心流出的「血和水」（參閱：若十九34）是「聖事的象徵」。再者，談到伯多祿宗徒，教宗指出，慈母教會以其與聖母有關的神恩，支持歷代伯多祿繼承人的宗座牧職。

教宗最後邀請聖座部會人員讓天主聖言成為他們腳前的燈，並且引用這台感恩祭的集禱經，說：「天父，祢的教會蒙基督聖愛所支撐，求祢使教會在聖神內結出更多果實，為她子女的聖德而歡喜。」

聖座的禧年慶典

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