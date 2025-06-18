教宗接見意大利主教團：各教區應教導非暴力和接納

教宗良十四世敦促意大利主教們致力於宣講福音、締造和平、維護人性尊嚴、促進對話，從而彰顯天國的記號。

（梵蒂岡新聞網）教宗良十四世6月17日上午在梵蒂岡宗座大樓接見意大利主教團成員。教宗強調，「教會能通過宣講福音、和平、人性尊嚴及對話來實踐福音的教導，並成為天國的記號」。

意大利天主教會歷史凸顯了該國主教與教宗之間的「獨特聯繫」，該國主教團《章程》也載明其與教宗的「特殊共融」。在這次接見活動中，普雷沃斯特教宗表明，「鑒於教宗與意大利主教之間得天獨厚的關係，我願指出一些上主放在我們道路前的牧靈焦點」，首先便是「在宣講和傳遞信仰方面，務必更新動力」，也就是「要以耶穌基督為中心，幫助人們活出與主耶穌的個人關係，好能發現福音的喜樂」。

與基督的關係敦促我們對和平的議題投以牧靈關懷。教宗說：「我想到堂區、社區、國內各地、城市的郊區和生存的邊緣地帶。凡是在人際和社會關係變得艱難、形成衝突，或許是微妙衝突的地方，都必須讓人看見教會具備修和的能力。聖保祿宗徒這樣勸勉我們：『如若可能，應盡力與眾人和睦相處。』（羅十二18）這份邀請將一小份具體的責任託付給每一個人。」

因此，教宗「期勉每個教區都能推動非暴力教育的課程，為當地的衝突採取調解措施，並推進一些接納的計劃，將對他人的恐懼化為相遇的機會」。但願每個團體都成為「和平的家」。

此外，教宗也提到人性尊嚴所面對的諸多挑戰。「人工智能、生物科技、數據經濟、社交媒體，這一切正在促使我們對生命的認知和經驗發生深刻的改變。在這種情況下，人的尊嚴可能會變得扁平或被遺忘，取而代之的是各種功能、自動化和模擬仿真。然而，人不是算法系統：人是受造物、是關係、是奧秘。」教宗提醒道，假如不深入省思有關人的課題，包括人的肉身、脆弱，以及人對無限的渴求，他建立關係的能力，那麼「倫理就只剩下規則，信仰恐怕會脫離現實」。

接著，教宗叮囑眾人「培養對話的文化」，期許各教會單位都成為「跨世代聆聽的空間」。這是因為「唯有聆聽才會產生共融，唯有在共融中，真理才能使人信服」。

教宗最後囑咐意大利主教們要「團結共進、同道偕行」，「心平氣和地面對明天，不怕作出勇敢的選擇」。神長們也要「照顧平信徒，以天主聖言滋養他們，以教會社會訓導培育他們，讓平信徒在職場、學校、醫院、社會和文化環境、經濟和政治領域做福傳的主角」。

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