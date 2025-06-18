教宗：不可對戰爭習以為常

教宗良十四世在例行的週三公開接見活動中引用已故教宗方濟各的話，稱「戰爭始終是場挫敗」，告誡眾人「不可對戰爭習以為常」。

（梵蒂岡新聞網）教宗良十四世6月18日在週三公開接見活動結束之際，念及發生戰爭的地方。教宗疾呼：「我們不應該對戰爭習以為常！」

教宗指出，百姓的吶喊呼聲「從戰爭之地傳來，尤其從烏克蘭、伊朗、以色列和加沙傳來，教會為此心碎不已」。「我們不應該對戰爭習以為常，而要把強大和精良武器的吸引力視為一種誘惑，加以抵拒」。

接著，教宗引用梵二文獻《論教會在現代世界牧職憲章》，稱今天的戰爭「使用的各式科學武器，其殘酷情勢必定使交戰方遠比以往更為野蠻」（79號）。因此，教宗「以人性尊嚴和國際法的名義，向有關負責人重申方濟各教宗的話：戰爭始終是場挫敗」。

普雷沃斯特教宗最後引述庇護十二世教宗的名言：「有了和平，就沒有任何損失；因著戰爭，一切都會被摧毀。」

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