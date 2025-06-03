教宗良十四世呼籲法國教會更新福傳熱忱

在聖女小德肋撒、聖維雅納、聖若望·歐德封聖百週年之際，教宗鼓勵法國教會以他們為典範，應對當代挑戰。

（梵蒂岡新聞網）教宗良十四世在致法國主教團的一封信函中，呼求聖女小德肋撒（1873-1897）、聖若望·維雅納（1786-1859）與聖若望·歐德（1601-1680）的代禱，稱他們在當今“冷漠主義、唯物主義與個人主義的逆風甚至敵意”中，是“應當聆聽的導師”。這封信函署名日期為5月28日。

教宗呼籲重視這一週年紀念，不僅因為法國教會“在一個世紀之後仍面臨諸多嚴峻挑戰”，也因為這三位聖人“在當今世代仍具深刻現實意義”。他們“以單純、堅定而真誠的方式毫無保留地愛了耶穌；在每日與祂親密相處中深切體驗祂的良善與溫柔，並以令人欽佩的福傳熱忱為祂作證”。

幫助眾人發現耶穌的愛

教宗良十四世援引方濟各教宗關於耶穌聖心的通諭《祂愛了我們》（Dilexit Nos），指出這正是“對法國最美、最簡明的福傳與傳教使命計劃，幫助每一個人發現耶穌對他們那溫柔而深切的愛，直到這愛轉變他們的生命”。

教宗特別強調，聖若望·歐德是耶穌聖心與聖母無玷聖心敬禮的傳播者；聖維雅納是“充滿熱忱、全心奉獻其牧職”的司鐸；而聖女小德肋撒則是“愛的科學博士（scientia amoris），正是我們這個世界迫切需要的”。

基督信仰生生不息

教宗寫道：“慶祝這三位聖人封聖百週年，首先是為了向上主感恩，感謝祂在法國這片土地上，在漫長的福傳歷史與基督徒生活中所行的奇妙作為。”

教宗強調，聖人總是誕生於活躍的基督徒團體中，這些團體能“在信眾心中點燃對耶穌的愛與追隨祂的渴望”。“這一基督信仰的傳承依然屬於你們，深深浸潤著你們的文化，並在許多心靈中生生不息。”

感謝法國司鐸

教宗呼籲，慶典不應停留於對往昔的懷舊，而應“激發出新的福傳熱忱”，好能向年輕人展示“司鐸聖召的美好、崇高與豐碩”，尤其是在法國教區“嚴峻”缺乏聖召的當下。

最後，教宗借此機會，“衷心感謝法國所有神父們的勇敢與堅持不懈的奉獻，並向他們表達慈父般的關愛。”

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