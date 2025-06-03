教宗：殉道真福霍蘇是希望的使徒

教宗良十四世在西斯汀聖堂紀念殉道真福霍蘇，回顧他在納粹時期保護猶太人的聖德芳表。

（梵蒂岡新聞網）在以希望為主題的禧年期間，教宗良十四世6月2日在梵蒂岡西斯汀聖堂為真福霍蘇（Iuliu Hossu）樞機舉行紀念活動，讚譽他是「希望的使徒」。他生前是羅馬尼亞天主教希臘禮蓋爾拉（Cluj-Gherla）教區主教，在第二次世界大戰期間捍衛猶太人，最後在共產主義的迫害下被仇教者殺害。教宗指出，這位殉道真福「在坐牢期間，始終忠於羅馬教會」，1969年4月28日蒙保祿六世教宗擢升他為「默存心中」的樞機。

面對在場參加活動的羅馬尼亞天主教希臘禮教會代表、政府官員，以及羅馬尼亞猶太團體聯盟主席，教宗著重談論了霍蘇樞機拯救猶太人的事蹟：1940年至1944年期間，納粹份子將猶太人送往集中營，真福霍蘇冒著巨大危險，「採取了許多協助猶太人的行動」，以免他們被納粹份子帶走。

教宗引用真福霍蘇於1944年4月2日公布的牧函，說：「我們呼籲你們大家、各位敬愛的弟兄和鍾愛的兒女，請你們不僅以心思意念，更要以犧牲奉獻來幫助猶太人，深知我們今天所能做的最高尚工作莫過於這身為基督徒和羅馬尼亞人的援助，它源自於人性的熱心仁愛。當前時刻的首要之務必須是這個援救工作。」

根據當地時任猶太經師長的見證，真福蘇霍在那段期間挽救了數千名猶太人的性命。教宗讚賞這位真福「在祈禱和服務近人中為信仰作見證」，稱他是個「對話的人和希望的先知」。他的訊息極具現實意義。「他不顧危險為羅馬尼亞猶太人做的事，為保護近人而採取的行動，展現出他是個自由、勇敢和慷慨犧牲的人」，而且樹立了榜樣。

教宗最後祈願，真福霍蘇的芳表和他與猶太人的友誼能成為今日世界的「一道光」，激勵眾人向暴力說「不」。

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