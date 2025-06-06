教宗良十四世接見意大利總統馬塔雷拉

教宗良十四世與意大利總統馬塔雷拉在梵蒂岡宗座大樓舉行首次會晤，雙方進行了將近一個小時的私下會談。此前，教宗與總統曾在宗座就職彌撒結束後在聖伯多祿大殿內見面。

（梵蒂岡新聞網）在意大利共和國總統馬塔雷拉（Sergio Mattarella）首次來訪會見教宗良十四世的機會上，梵蒂岡聖達瑪索庭院6月6日用花卉呈現出意大利國旗的紅白綠三種顏色。這是馬塔雷拉總統與普雷沃斯特教宗的首次正式會晤，但這是他們倆人第二次見面。今年5月18日，教宗與總統在宗座就職彌撒後簡短交談。

抵達梵蒂岡

6月6日當天上午9點以前，馬塔雷拉準時抵達梵蒂岡。與他同行的有他的女兒勞拉（Laura）、兩對兒子和兒媳婦，以及五名孫子孫女。隨行的代表團成員包括：意大利部長議會副主席、外交部長塔亞尼（Antonio Tajani）、意大利駐聖座大使迪尼托（Francesco Di Nitto）、總統府秘書長贊佩蒂（Ugo Zampetti）。

在梵蒂岡聖達瑪索庭院等候總統的是教宗府副總管薩皮恩扎（Leonardo Sapienza）蒙席、教宗瑞士衛隊的儀仗隊，以及教宗爵士等人。雙方互相問候以後，馬塔雷拉總統乘電梯到宗座大樓二樓，在圖書室與教宗良舉行會晤。

私下會談

教宗身穿紅色披肩和肩帶，滿面笑容迎接賓客，與他握手。然後，他們關起門來進行會談，坐在圖書室的桌前談話，直到10點10分為止。他們在將近一個小時的會晤中，談論了不同議題。

聖座新聞室的公告指出，「在聖座國務院的親切會談中，雙方對現存的良好雙邊關係表示滿意。他們談論了國際性的主題，格外關注當前在烏克蘭和中東的衝突」。接著，他們也探討了「一些社會性的主題，尤其提到教會在該國生活方面的貢獻」。

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