奧地利校園槍擊慘案，教宗為罹難者祈禱

在週三公開接見活動之際，教宗良十四世為在奧地利校園槍擊案中喪生的11人獻上祈禱，並且問候前來羅馬朝聖的會計師，敦促他們促進公正的「經濟成長」。

（梵蒂岡新聞網）6月11日的週三公開接見活動結束之際，教宗良十四世念及前一天10日震驚國際的奧地利校園槍殺案。他說：「我渴望保證為格拉茨（Graz）校園慘案的罹難者祈禱。我關懷家屬、教師和學校的同學們。」

事發當時，該校的一名校友在教室裡開槍，造成11人死亡，其中9人是學生；另外還有30幾名學生和老師受傷，有些傷者情況危急，其中一人被送往格拉茨大學醫院後不治身亡。罹難者的年齡主要介於14歲至18歲之間，至少有一名罹難者已經成年，犯罪嫌疑人也已經喪生。教宗為他們所有人祈禱，說：「願上主接納祂的這些兒女進入祂的平安。」

正直且負責任的經濟

然後，教宗問候了前來羅馬朝聖的會計師和財稅專家，籲請他們以倫理和正義為基礎，通過「正直」且「負責任」的工作，實現「經濟成長」。教宗稱他們「在管理財務資源，以及協助企業和個別公民方面發揮意義重大的作用」。

接著，教宗提到即將於本月15日主日慶祝的天主聖三節，祈願每個信友都默觀天主聖三的「奧跡」，「愈加沉浸在天主聖愛內」，從而「在各種處境中都承行上主的旨意」。

培養敬禮耶穌聖心的傳統

在問候講波蘭語的信眾時，教宗指出，傳統上，教會於6月份特敬耶穌至聖聖心。教宗鼓勵眾人「培養這個傳統」，邀請大家「將一切煩憂和希望」都託付於這個「生命與聖德的泉源」。教宗最後說：「你們要懷著依恃之情懇求上主讓你們認識祂的聖心，俯聽你們的呼聲。」

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