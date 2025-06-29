教宗三鐘經：教會內和教會間的合一由寬恕和互信來滋養
（梵蒂岡新聞網）“在教會內和教會之間的合一，是由寬恕和互信來滋養的。這需從我們的家庭和團體開始。的確，如果耶穌信任我們，我們也能因祂的名彼此信任”。 這是教宗良十四世6月29日主日在宗座大樓書房窗口帶領信眾誦念《三鐘經》，在念經前的講話中所強調的。
教宗首先表示，6月29日聖伯多祿聖保祿瞻禮是“羅馬教會的重大節日，源於伯多祿和保祿兩位宗徒的見證，並由他們和許多其他殉道者的鮮血所孕育”。教宗說：“我的主教牧職是為合一服務，羅馬教會以聖伯多祿和聖保祿的血承諾，要促進所有基督信仰教會的彼此共融。”
接著，教宗講道：“伯多祿領受了磐石這個名字，這磐石就是基督。匠人棄而不用的石頭，天主使它成了屋角的基石（參閱：瑪廿一42）。“那呈現在我們面前的偉大和光榮，最初卻被遺棄和排除，因為它們與世俗的思維勢不兩立。跟隨耶穌的人正走在“真福八端”的道路上，神貧、溫良、憐憫、飢渴慕義、締造和平在那裡遭到反對，甚至迫害。然而，天主的光榮在祂的朋友們身上照耀，沿著這段行程塑造著他們，使他們不斷皈依。”
教宗繼續說道：“在兩位宗徒的墓前，兩千年來朝聖的目的地，我們也發現，我們能夠活出不斷皈依。《新約》並沒有隱瞞那些被我們尊為最偉大使徒的錯誤、矛盾和罪過。事實上，他們的偉大是從寬恕中形成的。耶穌的召喚從來不只是一次。為此，我們眾人都能常懷希望，正如禧年也提醒我們的那樣。
隨後，教宗鼓勵說：“在教會內和教會之間的合一，是由寬恕和互信來滋養的。這需從我們的家庭和團體開始。的確，如果耶穌信任我們，我們也能因祂的名彼此信任。”
最後，教宗邀請聚集在聖伯多祿廣場先呼求伯多祿和保祿宗徒、童貞聖母瑪利亞的轉禱，使教會在這個遭受蹂躪的世界上，成為共融的家園和學校。
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