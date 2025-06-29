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教宗三鐘經：教會內和教會間的合一由寬恕和互信來滋養

6月29日主日聖伯多祿聖保祿節，教宗良十四世在誦念《三鐘經》前指出，在教會內和不同教會團體間的合一是由寬恕和互信所滋養。他鼓勵在場的信眾努力使自己的家庭和所屬的團體成為共融的家園和學校。

（梵蒂岡新聞網）“在教會內和教會之間的合一，是由寬恕和互信來滋養的。這需從我們的家庭和團體開始。的確，如果耶穌信任我們，我們也能因祂的名彼此信任”。 這是教宗良十四世6月29日主日在宗座大樓書房窗口帶領信眾誦念《三鐘經》，在念經前的講話中所強調的。

教宗首先表示，6月29日聖伯多祿聖保祿瞻禮是“羅馬教會的重大節日，源於伯多祿和保祿兩位宗徒的見證，並由他們和許多其他殉道者的鮮血所孕育”。教宗說：“我的主教牧職是為合一服務，羅馬教會以聖伯多祿和聖保祿的血承諾，要促進所有基督信仰教會的彼此共融。”

接著，教宗講道：“伯多祿領受了磐石這個名字，這磐石就是基督。匠人棄而不用的石頭，天主使它成了屋角的基石（參閱：瑪廿一42）。“那呈現在我們面前的偉大和光榮，最初卻被遺棄和排除，因為它們與世俗的思維勢不兩立。跟隨耶穌的人正走在“真福八端”的道路上，神貧、溫良、憐憫、飢渴慕義、締造和平在那裡遭到反對，甚至迫害。然而，天主的光榮在祂的朋友們身上照耀，沿著這段行程塑造著他們，使他們不斷皈依。”

教宗繼續說道：“在兩位宗徒的墓前，兩千年來朝聖的目的地，我們也發現，我們能夠活出不斷皈依。《新約》並沒有隱瞞那些被我們尊為最偉大使徒的錯誤、矛盾和罪過。事實上，他們的偉大是從寬恕中形成的。耶穌的召喚從來不只是一次。為此，我們眾人都能常懷希望，正如禧年也提醒我們的那樣。

隨後，教宗鼓勵說：“在教會內和教會之間的合一，是由寬恕和互信來滋養的。這需從我們的家庭和團體開始。的確，如果耶穌信任我們，我們也能因祂的名彼此信任。”

最後，教宗邀請聚集在聖伯多祿廣場先呼求伯多祿和保祿宗徒、童貞聖母瑪利亞的轉禱，使教會在這個遭受蹂躪的世界上，成為共融的家園和學校。

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2025 Jun 29, 14:00

《三鐘經》是紀念天主降生成人無限奧跡的經文，每日誦念三遍，即清晨六點，中午十二點和晚上六點聖堂敲響鐘聲的時刻，因此在中文語境中被稱為三鐘經。而三鐘經的拉丁文名為Angelus，取自第一句“上主的天使向瑪利亞報喜”（Angelus Domini nuntiavit Mariae）的第一個單詞。《三鐘經》由三條論及耶穌基督降生成人奧跡的短句和三遍《聖母經》組成。在每個主日和重大瞻禮，教宗都會從梵蒂岡宗座大樓書房窗口帶領聖伯多祿廣場上的信眾一同誦念此經文。念經前，教宗會發表簡短的講話，講解當天的讀經；之後，教宗會問候廣場上的朝聖者。從復活節到聖神降臨節，《三鐘經》由《天皇后喜樂經》代替。後者是一篇紀念耶穌基督復活的經文，以三遍《光榮頌》為結尾。

最新的三鐘經/天皇后喜樂經

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與教宗一起祈禱

Angelus

Angelus Dómini nuntiávit Mariæ.
Et concépit de Spíritu Sancto.
Ave Maria...

Ecce ancílla Dómini.
Fiat mihi secúndum verbum tuum.
Ave Maria...

Et Verbum caro factum est.
Et habitávit in nobis.
Ave Maria...

Ora pro nobis, sancta Dei génetrix.
Ut digni efficiámur promissiónibus Christi.

Orémus.
Grátiam tuam, quǽsumus, Dómine,
méntibus nostris infunde;
ut qui, Ángelo nuntiánte, Christi Fílii tui incarnatiónem cognóvimus, per passiónem eius et crucem, ad resurrectiónis glóriam perducámur. Per eúndem Christum Dóminum nostrum.

Amen.

Gloria Patri... (ter)
Requiem aeternam...

Benedictio Apostolica seu Papalis

Dominus vobiscum.Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Benedicat vos omnipotens Deus,
Pa ter, et Fi lius, et Spiritus Sanctus.

Amen.

三鐘經

啟：主的天使向瑪利亞報告。
應：她因聖神受孕。
（聖母經一遍）

啟：我是主的婢女。
應：請照祢的話在我身上成就。
（聖母經一遍）

啟：天主聖子降生成人。
應：居住在我們中間。
（聖母經一遍）

啟：天主聖母請為我們祈求。
應：使我們堪當承受基督的恩許。

啟：請大家祈禱：
應：天主求祢把祢的聖寵注入我們心中，我們既因天使的預報，得知祢的聖子降生成人，亦願賴祂的苦難及祂的十字聖架，獲享復活的光榮。因我們的主基督。阿們。

願光榮歸於父、及子、及聖神；起初如何，今日亦然，直到永遠。（三遍）

教宗或宗座降福禮

啟：願主與你們同在。
應：也與你的心靈同在。

啟：願上主的聖名受頌揚。
應：從現在直到永遠。

啟：上主的聖名是我們的助佑。
應：因祂創造了天地。

啟：願全能的天主，聖父，聖子，聖神降福你們。
應：阿們。