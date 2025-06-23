教宗：應在戰爭變得無法挽救之前予以制止

教宗在三鐘經祈禱活動中呼籲結束戰爭悲劇，特別是在中東地區。他指出，戰爭只會擴大問題，造成深深的傷害，無法提供持久的解決方案。

（梵蒂岡新聞網）教宗良十四世6月22日在梵蒂岡宗座大樓書房窗口帶領信眾誦念《三鐘經》，然後說：“從中東，尤其是伊朗，不斷傳來令人不安的消息。這悲慘局勢也籠罩著以色列和巴勒斯坦，在此背景下，人們日復一日的苦難很可能會被遺忘，特別是加沙和其它地區的苦難，那裡對充分人道主義援助的需求日益迫切。”

接著，教宗指出，“今天，人類比以往任何時候都更加疾呼、祈求和平”。這吶喊聲要求“負起責任和運用理性”，它“絕不能被武器的巨大響聲和煽動衝突的言辭”掩蓋過去。“國際社會的每個成員都負有道德責任，也就是：要在戰爭的悲劇成為一個無法挽回的深淵之前予以制止。在人類尊嚴受到威脅時，沒有任何一個衝突是‘遙不可及’的。”

教宗說，“戰爭並不能解決問題，反而會加以擴大，在各民族的歷史上留下深深的創傷，這創傷需要好幾代的努力才能治癒。任何藉由武器取得的勝利，都無法彌補母親們的痛苦、孩子們的恐懼和被偷走的未來”。

最後，教宗呼籲道：“願外交工作能使武器噤聲！願各國以和平行動、而不是暴力和流血衝突，來勾勒自己的未來！”

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