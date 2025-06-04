教宗：許多移民到美國者的特徵是其天主教信仰

教宗良十四世在梵蒂岡接見全國意大利裔美國人基金會成員，稱「許多從意大利移民到美國者的特徵是其天主教信仰」。這份信仰也在艱難時刻「支撐他們」。

（梵蒂岡新聞網）「許多從意大利移民到美國的人，其特徵是他們的天主教信仰。這信仰在艱難時刻支撐他們，包括他們懷著對繁榮未來的希望抵達新國家的時候」。教宗良十四世本月4日在舉行週三公開接見活動前，先接見了全國意大利裔美國人基金會（National Italian American Foundation）成員，向他們如此表示。該基金會在成立50週年的機會上前來羅馬朝聖。

他們的信仰支撐他們

教宗指出，「你們清楚知道，數千萬的美國人對自己的意大利血統引以為榮，即使他們的祖先早在好幾代以前就抵達美國」。教宗感謝他們給予青年的意大利文化和歷史教育，以及他們在美意兩國提供獎學金和慈善救濟。這「有助於維持兩國互惠且具體的聯繫」。

「許多從意大利移民到美國的人，其特徵是他們的天主教信仰。他們的信仰富於民間熱心敬禮的傳統和虔敬之心，他們在新的國家也繼續身體力行」。「這信仰在艱難時刻支撐他們，包括他們懷著對繁榮未來的希望抵達新國家的時候」。

珍惜你們的遺產

該基金會成員在以希望為主題的禧年期間來到羅馬朝聖，這裡有「伯多祿和保祿宗徒，以及諸位聖人的墓，他們在歷史的艱難時期使教會得以穩固」。教宗鼓勵在場眾人，「在挑戰重重的年代，要更新他們對未來的希望和信任感」。

教宗最後保證為他們每個人及其家庭祈禱，願他們始終珍惜他們「從先人那裡繼承的豐富精神和文化遺產」，然後頒賜宗座降福。

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