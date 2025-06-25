教宗敦促修生：對司鐸生活懷抱熱情

大約4千名修生和陶成者前來梵蒂岡參加屬於他們的禧年活動。教宗良十四世向他們表達問候，並以耶穌聖心和司鐸生活為核心發表要理講授。

（梵蒂岡新聞網）為了禧年而來到羅馬的修生不僅是朝聖者，更是希望的見證人，「在教會生活內為希望的火焰添加燃料」。教宗良十四世6月24日上午在梵蒂岡聖伯多祿大殿接見這些修生和他們的陶成者，在要理講授中如此表示。

教宗指出，修生們「蒙召見證出基督的心存感恩和不求回報、雀躍與喜樂、祂聖心的溫柔和慈悲，並要實踐一種接納與關懷、慷慨和無私服務的風格，讓聖神在他們晉鐸前就為他們的人性『傅上油膏』」。

學習用耶穌愛人的方式去愛

接著，教宗強調，陶成要以心靈為重點，學習用耶穌愛人的方式去愛。為了達到這目標，必須陶冶內在生命，培養分辨能力，並且回歸內心，因為天主在那裡對我們說話，我們在心中找到「天主的印記」。

在陶冶內在生命的過程中，需要分辨出內心最深的情感。教宗表示，「這有助於你們發現人生的方向」。通往內心的最佳道路是祈禱，因為若不與天主相遇，「我們就無法真正認識自己」。

為此，教宗鼓勵修生時常呼求聖神，「讓祂在你們內塑造一顆溫順的心」，好能感受到天主在大自然、藝術、文學、音樂和科學中的臨在。最重要的是，「要效法耶穌傾聽的方式去聆聽貧困弱小、被壓迫者等無數的人，尤其是青年的無聲吶喊」。年輕人「正在尋求人生的意義」。

聖父教宗也敦促修生效法聖母瑪利亞，將生活的大小事都默存在心中（參閱：路二19、51），從而練習「分辨的藝術」。

對司鐸生活懷抱熱情

此外，教宗也期勉修生效法耶穌的良善心謙（參閱：瑪十一29），並聽從聖保祿宗徒的教導，常懷「基督的心情」（參閱：斐二5），進而在人性方面日益成熟，抵拒各種虛情假意。教宗鼓勵修生心存遠大、渴慕天主，「對司鐸生活懷抱熱情，活在當下，並且心懷先知之恩去展望未來」。

教宗最後帶領在場眾人誦念《尼西亞信經》，並期望修生們能加深與基督的關係，求主使他們的心肖似基督的聖心。「那顆聖心懷著愛為你們和全人類而跳動。」

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