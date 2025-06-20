教宗：很多無辜者正在死亡，需攜手謀求和平

教宗視察梵蒂岡電台信號發射中心後，接受意大利廣播電視公司一台記者採訪，重申梵蒂岡電台服務的重要性。教宗指出，為應對氣候變化的影響，該發射中心的光電項目是「最佳的」選擇。

（梵蒂岡新聞網）教宗方濟各6月19日在羅馬城外小鎮聖瑪利亞‧加勒里亞（Santa Maria di Galeria）視察梵蒂岡電台發射中心後，接受意大利廣播電視公司一台記者英格羅（Ignazio Ingrao）採訪。他「再次為和平發出呼籲」，敦促「通過外交工具」尋求對話，「竭盡所能避免使用武器」。悲慘處境導致「很多無辜者正在死亡」，眾人要齊心協力「尋找解決方法」。

此外，教宗也談到梵蒂岡電台發射中心的歷史和未來。他說：「我之前不認識這個中心、梵蒂岡電台的天線。」教宗透露道，他在拉丁美洲傳教時，「用一台小收音機收聽教宗電台的廣播節目」，而且經常是在山裡收聽，因為在深山野嶺，除此以外別無他法。

非洲的情況大同小異。普雷沃斯特教宗曾以奧斯定會總會長的身份訪問過許多國家。他回憶道：「我晚上總是能經由梵蒂岡電台這項至關重要的服務來獲得信息、聽見美妙的話語。」

位於聖瑪利亞‧加勒里亞的梵蒂岡電台信號發射中心，目前走在方濟各教宗勾勒的道路上。一年前，貝爾格里奧教宗藉由一道名為《太陽弟兄》的手諭，規定採用光電設備，以達成梵蒂岡城國能源自主的目標。

教宗良十四世指出，這是「最佳的」選擇，也是「教會的一大任務」，有助於「為世人樹立極其重要的好榜樣」。「我們大家都知道氣候變化的影響，而且確實需要照料整個世界、天地萬物，如同方濟各教宗清楚教導的那樣」。

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