教宗：每天鍛鍊愛的能力，建設新世界

6月15日，天主聖三節，教宗良十四世在梵蒂岡為體育界的禧年慶典主持彌撒。教宗表示，“為人格陶冶和基督徒培育來說，體育是個珍貴的渠道”，因為它教導人們合作，重視實際的共處。教宗還提到了將於9月7日封聖的體育主保弗拉薩蒂，同時也引用了聖保祿六世教宗的話，強調在戰亂動盪的社會中，體育能為和平與希望所做的貢獻。

（梵蒂岡新聞網）合作與相遇的精神、實際的人際共處：這些都是體育能夠傳授的價值，也正因如此，為人格陶冶和基督徒培育來說，體育是個珍貴的渠道。這是教宗良十四世於6月15日上午在梵蒂岡聖伯多祿大殿主持彌撒時的講道內容。

適逢天主聖三節，教宗在講道中把天主三位一體的道理與體育中美好和挑戰的經驗相結合，正如聖保祿六世教宗指出，在促進各民族之間的和平方面，體育能發揮其重要作用。這一方面也體現在信友禱詞中，其中一項祈禱意向便是為執政者祈求智慧和聰敏，“使他們能為萬民指出一條兄弟情誼和團結社會的道路”。

教宗在他講道的開始，便提及他的修會會祖聖奧斯定，探討關於天主聖三與智慧的關係：“祂們有著密不可分的聯繫，智慧在聖三中被啟示給人，而智慧始終引領我們走向真理。”

三位一體有如愛的舞蹈

天主有如舞蹈。教宗在講道中引用了教父們的思想，闡述三位一體內三個位格之間關係的獨特性。教宗指出：“天主不是靜止不動、自我封閉的。祂處於共融中，呈現出聖父、聖子和聖神的活潑關係，並向人類和世界開放。”

也正是在這份動態中，運動競技找到了與天主聖三相連結的地方。教宗接著指出：“體育能幫助我們與三位一體的天主相遇，因為祂要求一種由‘我'向‘他人'的律動。這當然是一個外在的動作，也更是一個內心的活動。若非如此，體育便淪為一場沒有益處的自私競爭。”

體育運動是為他人付出

教宗在講道中多次引用聖若望保祿二世教宗的話，稱體育是一場慶典，發揚不求回報和友誼的精神，克服一切純碎享樂和消費主義的目標。

教宗也指出，我們為運動員加油打氣時，鼓勵他不僅為競賽全力以赴，而且也為他人付出。這是“為了自我成長、為了支持者、摯愛、教練、合作夥伴、觀眾，甚至是為對手而付出自己。真正的運動員知道這些遠比結果來得重要”。

體育能填補孤獨

教宗表示，當代社會日益走向個人主義，因為重心由“我們”轉向了“我”，假裝無視他人。然而，“體育卻教導合作的重要性，攜手並進和分享的價值觀”。因此，在各民族之間、在團體裡、在學校和工作環境中，在家庭內，體育都可以成為重建關係與彼此相遇的重要工具！

體育幫助人不沉溺於虛擬世界

教宗接著指出：“在一個日益數字化的世界中，科技雖然讓遠方的人彼此靠近，卻常常使身邊的人彼此疏遠。而體育則彰顯實際的共處，以及身體、空間、努力與真實時間的意義。”

在競賽中，必定有輸有贏。教宗對此表示，“在這個充滿競爭的世界中，彷彿只有強者與勝利者才配得上生活”，而體育也教導我們如何面對失敗，深刻地認識到自己的“脆弱、侷限和不完美”。

體育在重建和平中的角色

然後，教宗提到在9月7日即將封聖的體育主保伯多祿·喬治·弗拉薩蒂（Pier Giorgio Frassati）。教宗說，他的生平事跡提醒我們，“沒有人一出生就是冠軍，也沒人一出生就是聖人”，但“每天鍛鍊愛的能力，使我們更接近最終的勝利（參閱：羅五3-5），並讓我們能夠建設新的世界”。

最後，教宗懇請聖母瑪利亞陪伴我們的艱辛和熱忱，並常常指引我們，直到我們獲得那偉大的勝利，也就是在“無際運動場”上的永恆勝利。屆時，“比賽不再有終點，喜樂終將圓滿”（參閱：格前九24-25；弟後四7-8）。

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