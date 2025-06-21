教宗：善用人工智能可促進平等，否則會助長衝突

教宗良十四世致函問候在羅馬參加第二屆人工智能年度會議的與會者，強調真智慧在於承認「生命的真諦」。

（梵蒂岡新聞網）人工智能與真正的智慧：教宗良十四世致函羅馬第二屆關於人工智能、倫理和企業管理年度會議的與會者，在信函中將二者做了區分。本屆年度會議於6月19日至20日在羅馬召開，梵蒂岡宗座大樓也是其中一個會場。

教宗強調，真正的智慧不只累積「數據」，更能領略「生命的真諦」。真智慧不是任何機器模仿得來的，它是要發揚光大的恩典，新科技也能予以輔助。

接著，普雷沃斯特教宗引用他的前任方濟各教宗的話，重申人工智能是一個為人服務的工具。它能使人開拓視野，在科學和醫學領域取得造福人群的新發現，促進真正的「平等」。然而，人工智能一旦落入自私的人的手中，就可能會「助長衝突和侵略」。因此，教宗良敦促要繼續對科技發展的倫理幅度進行討論，不可忽略「負責任地」管理的必要性。

此外，教宗也指出，關於新興科技的省思也會對下一代產生影響。年輕世代愈加沉浸在數字世界，這勢必會影響到他們的「智力和神經」發展。為此，教宗鼓勵眾人「在青年邁向成熟和真正負責任的道路上予以幫助」。

青年「是我們對未來的希望」。「社會的福祉取決於他們能否發揮天賜的恩典與才華，以及能否秉持自由且慷慨的精神回應時代和他人的需求」。

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