教宗：今天很多家庭受到傷害，福音之光能幫助它們

在聖座平信徒、家庭和生命部籌辦研討會的機會上，教宗致函與會者，邀請他們成為“捕家庭的漁夫”，為家庭提供與天主的溫柔相遇的契機。

（梵蒂岡新聞網）聖座平信徒、家庭和生命部6月2日至3日在羅馬聖加理多大樓舉辦研討會，教宗良十四世在此機會上致函與會者。本次研討會是在禧年的家庭、兒童、祖父母和年長者慶典結束後舉行的，主題為“與今天和明天的家庭一起福傳。教會和牧靈挑戰”。

教宗反思了家庭所面臨的危險。這危險將家庭拖入“世俗誘惑的海洋中”，尋求“不切實際的生活模式，那裡沒有信仰空間”，而且會傳遞誤導性的訊息，從而“造成傷害”。

良教宗指出，父母有責任教導兒女認識天主是我們在天的大父。年輕人格外需要“真正的關係”和“人生導師”，基督信仰團體有必要成為“守護者”，尤其接近那些在精神上疏遠的人，或者感到被排斥的人。“現今，有多少人忽視了與天主相遇的邀請！”

教宗寫道，“可惜的是，面對這種需求，信仰越來越被侷限於私人領域的普遍情況”阻礙人瞭解“教會的富饒和恩典”，以及教會是恩典、兄弟情誼和愛的場所”的事實。教會渴望成為“捕人”的漁夫，通過與基督的相遇，將世人從罪惡和死亡的水中解救出來。

“在我們的時代，可能有很多青年選擇同居而不是基督徒婚姻，事實上，他們需要有人以具體和易懂的方式，特別是以生活實例，向他們展現出什麼是聖事恩寵的恩典，以及從中汲取什麼力量。”

對教宗良十四世來說，團體是子女的信仰教育的重要支柱，因為“信仰首先是對愛的目光的回應”。“或許在不遠的過去，我們時常把基督徒生活主要當成一些要遵守的戒律，以之取代與主耶穌的美妙相遇”。我們把基督信仰當成“道德至上的沉重宗教，它不僅缺乏吸引力，而且在某種程度上根本無法在日常生活中落實”。

整個教會都應成為“捕家庭的漁夫”，而且建立起家庭的鏈條來傳播與天主的溫柔相遇，進而“讓家庭去捕其它家庭”。信函中寫道，“你們不要因眼前的艱難困境而灰心喪氣。的確，今天，家庭的核心以很多方式受傷，但‘有關家庭的福音訊息也在滋養尚待發芽生長的種子’”。

教宗強調，我們不應急忙回答那些深具挑戰性的問題，而是加以接近，努力瞭解克服困難的方法。我們“也要準備好在需要時向新的衡量標準和各種行動方式開放，因為每個世代都與其他世代不同，都有自己的挑戰、夢想和問題”。

最後教宗說，“我們要幫助家庭勇敢地聆聽基督的建議”，回應“教會的邀請”。他也保證為與會者祈禱。

鏈接網址：www.vaticannews.cn

訂閱電郵新聞：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html