教宗要理講授：在逆境中，也要接納上主許諾的新生命

在18日的週三公開接見活動中，教宗良十四世從耶穌治癒癱子的事跡出發，勉勵眾人始終要轉向耶穌，承認自己渴望得到治癒，並接受新生命。

（梵蒂岡新聞網）教宗良十四世6月18日上午在聖伯多祿廣場主持例行的週三公開接見活動，繼續以“耶穌基督、我們的希望”為主題的禧年系列要理講授。教宗鼓勵眾人，即使是在逆境中，也要轉向耶穌，接納祂所許諾的新生命。

當天艷陽高照，聚集在聖伯多祿廣場上的眾人首先聆聽了選自《若望福音》的福音章節，回顧耶穌在貝特匝達水池旁奇跡般地治好那位無助癱子的事跡（參閱：若五2-9）。教宗解釋道，當時在水池旁有許多身負殘疾的人等待時刻下到池中沐浴，希望能夠獲得治癒，然而耶穌卻選中了那位癱瘓了38年之久，無法自己下到水池中的男子。

耶穌問他：“你願意痊癒嗎？”（同上，6節）這是個令人深思的問題，它挑戰了那位癱子的無力感和認命的心態，並邀請他懷有希望，讓他意識到自己的生命能有所改變。耶穌對他說：“起來，拿起你的床，行走罷！”（同上，8節）這張床實際上是這個人經歷過身心癱瘓的象徵，現在他能接受自己的過往，並將之拋在身後，開始一種嶄新的生活。

為此，教宗勉勵眾人，在這個希望的禧年中，我們要在祈禱中惦記那些受苦和感到氣餒的人。我們的生活無論有什麽問題或不如意，我們都要轉向耶穌，承認我們渴望得到治癒，並接納祂所許諾的自由和新生命。

要理講授結束後，教宗問候了講不同語言的人。他說：“我向講中文的人們致以親切的問候。親愛的弟兄姐妹們，我鼓勵你們慷慨地愛天主和愛近人。我降福大家！”

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