教宗：在分崩離析的社會裡，家庭是團結的力量

教宗良十四世為禧年的家庭、兒童、祖父母和年長者慶典主持彌撒，稱家庭孕育「民族的未來」。每當人們假借自由之名，不去施予生命，反而加以剝奪，不去援助生命，反而予以冒犯時，就是出賣全人類。

（梵蒂岡新聞網）家庭孕育「民族的未來」，因為他們能「在社會和世界上，為所有的人做個和平的記號」。教宗良十四世6月1日在聖伯多祿廣場為禧年的家庭、兒童、祖父母和年長者慶典主持彌撒，在講道中如此表示。當天約有7萬人參加了這台感恩祭，清晨便來到聖伯多祿廣場，歡慶屬於他們的禧年活動。

教宗從當天的福音出發（若十七20-26），囑咐家庭要活出「普世的團結」，以愛為基礎締造共融。他指出，所有人「在渴望生命前，就先領受了它」，而最幼小的孩童需要他人的幫助，否則他們無法生存。我們的生活「仰賴關係」，也就是人們自由地「互相照顧的關係」。

「每當人們假借自由之名，不去施予生命，反而加以剝奪，不去援助生命，反而予以冒犯時，就是出賣全人類」。

家庭孕育民族的未來

回到當天的福音，天主子向天父的祈禱為世人「宣告了寬恕與修和」，從而給家庭之愛賦予意義。

教宗解釋道：「基督是『阿耳法』和『敖默加』、元始和終末（參閱：默廿二13）。在祂的基礎上，如果我們如此相愛，就會在社會和世界上為所有的人做個和平的記號。我們不要忘記這點：家庭孕育民族的未來。」

聖善夫婦的見證

然後，教宗列舉幾對已經榮列真福品或聖品的聖善夫婦，他們是：嬰孩耶穌聖女德肋撒的父母馬丁（Louis e Zélie Martin）夫婦、貝爾特拉梅·夸特羅基（Luigi and Maria Beltrame Quattrocchi）夫婦，以及波蘭的烏爾馬（Ulma）一家。他們的聖德芳表發人深省。

教宗稱這些夫婦是「堪為典範的見證人」。「教會告訴我們，當今世界需要夫妻之間的盟約，才能認識並接納天主聖愛，憑藉著上主使人們合而為一、彼此修和的力量，來克服那使關係和社會分崩離析的力量。」

婚姻是真愛的穩定模式

教宗向所有家庭，尤其是為人父母者強調，婚姻「不是想像出來的概念，而是男女真心相愛的穩定模式：那是全然的愛、忠貞的愛、結實纍纍的愛（參閱：聖保祿六世教宗《人類的生命》通諭，第9號）。當這份愛使你們成為一體時，你們也依照天主的肖像去施予生命」。

「因此，我鼓勵你們，為你們的兒女做個表裡如一的榜樣，按照你們對他們的期許來為人處世，通過服從來教導他們自由，始終為他們的益處著想，盡力使之成長。而你們做子女的，要對父母心存感激：為生命的恩典和每天白白得到的一切而說『謝謝』，這是孝敬父母的首要方法（參閱：出廿12）。最後是你們這些親愛的祖父母和年長者，我拜託你們以歲月教導的智慧和憐惜、謙遜和耐心去守護你們的摯愛。」

教宗最後提醒道，信仰在生活中傳遞出去，因此家庭是「與耶穌相遇的絕佳場所」。

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