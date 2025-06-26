教宗勸勉主教：幫助教會在團結中成長

“宣講望德不叫人蒙羞（羅五5），意味著要逆流而行，甚至對抗那些看似無解的痛苦處境”。教宗良十四世在主教們的禧年活動中為他們帶領默想，說了這段話。教宗勸勉主教們實踐福音教導的貧窮、關懷，以及在面對醜聞事件時，要秉持堅定和果斷的態度。

（梵蒂岡新聞網）教宗良十四世在主教們的禧年活動上，在梵蒂岡聖伯多祿大殿為主教們帶領默想，提供了許多省思的要點。來自全球38個國家的400多位樞機與主教聚集在羅馬，參加屬於他們的禧年活動。

逆流而行

教宗在講話中開門見山描述主教首先是“天主羊棧中的一隻羊”，然後才是牧人，是希望的見證人。主教要效法耶穌善牧，因為“是天主的聖神塑造了牧人的思想、情感和行為”。教宗強調：“宣講望德不叫人蒙羞，意味著要逆流而行，甚至對抗那些看似無解的痛苦處境。但正是在這些時刻，最能彰顯出我們信仰與希望的來源不是我們自己，而是出自天主。”

希望見證人的特質

接著，教宗列舉出主教是希望見證人的幾個特質。

首先，教宗強調的特質是：“主教在託付給他的地方教會中，是可見的統一中心（參閱：《天主教教理》，第886號）。他的責任是促進當地教會所有成員與普世教會之間的共融，並善用各種恩賜與職務的貢獻，以促進共同成長和傳揚福音。”

第二個特質是：主教活出信望愛三超德。教宗解釋其意思，說道：“主教是完全順從聖神行動的人，聖神在他內激發信德、望德與愛德，並在各種人生處境中，如同火焰一般不斷予以滋養。”

第三個特質是：主教是有信德之人。教宗以梅瑟為例子，引用《希伯來書》指出，“因著信德，因為他好像看見了那看不見的一位”（參閱：希十一27）。教宗感嘆道，有信德的人“憑著天主的恩寵能看得更遠、看到目標，並在考驗中堅定不移。我們想想梅瑟多次在天主面前為百姓轉求的情景。請看，主教在他的地方教會中是代禱者，因為聖神使他心中保持著信德的火焰”。

第四個特質是：主教是懷抱希望之人。當家庭、青年和年長者遇到種種困難時，主教應懷著望德幫助他們避免絕望，“不是靠言語，而是以關愛陪伴”。教宗強調，主教與民同在，為的“不是提供既定的解方，而是給予一種團體經驗，努力在簡樸和分享中活出福音的訓導”。

最後一個特質是：主教的牧靈之愛。在信望愛三超德中，最大的就是愛德。教宗引用聖奧斯定的所說的“愛的責任”（amoris officium），因為“一切都因善牧耶穌基督的愛所激勵和促成”。

應當培養的美德

隨後，教宗談論了其它不可或缺的美德：“牧靈的明智、貧窮、嚴守獨身生活，以及高尚人品。”關於牧靈明智，教宗闡明：“這是一種切合實際的智慧，引導主教的選擇、治理、以及與信友及其團體的關係。”教宗特別提到，“在這方面，方濟各教宗帶領我們邁出了一大步，他以循循善誘的智慧，堅持同道偕行是教會生活的一個幅度。”

教宗強調，主教蒙召向最貧困者宣講喜訊（參閱：路四18），活出福音教導的貧窮,採取“一種簡單、樸實、慷慨且體面的風格，其生活條件應與大多數信友的相類似”。教宗繼續闡述：“主教不可眷戀財富，不因財富或其他形式的權力而偏私行事。”

除了實質的貧窮，教宗表示：“主教還應該為天國而守獨身和貞潔，這也是貧窮的另一種形式。（參閱：瑪十九12）”教宗強調，“這不只是外在的獨身生活，也要在心靈與行動上保持貞潔，以便跟隨基督，向所有人呈現教會真正的形象，教會作為基督的奧體，與基督元首一樣聖善與貞潔。主教在面對可能造成醜聞的情況和每個侵犯案件時，尤其是對未成年人的案件，都必須遵照現行規定，表現出堅決和果斷的態度”。

“忠心、誠實、寬宏大量、心胸寬大、同甘共苦、自我約束、細心、耐心、謹慎、擅於傾聽與對話、樂於服務。”這些都是教宗良提出的美德，應該“按照耶穌基督的榜樣、藉著聖神的恩寵來培養”。

在默想結束之際，教宗呼求童貞瑪利亞、聖伯多祿與聖保祿的轉禱，願每位主教都能成為共融之人，促進教會的團結。“這樣的共融精神將鼓勵司鐸們在牧靈上的熱忱，也是地方教會在團結中成長”。

最後，教宗也表達了他在主教禧年慶典中的喜悅，並與在場的主教們重申了對耶穌善牧的忠誠。“當總司牧出現時，你們必領受那不朽的榮冠。”（伯前五4）

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