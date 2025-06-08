教宗主持守夜禮：聖神教導我們同心合意前行

教宗良十四世在聖神降臨節前夕主持守夜禮，與參加禧年活動的教會運動、善會和新團體成員同心祈禱。

（梵蒂岡新聞網）來自100多個國家的7萬名朝聖者6月7日週六傍晚在聖伯多祿廣場參加了聖神降臨節前夕守夜禮，以及教會運動、善會和新團體的禧年慶典。守夜禮由教宗良十四世主持，他在講道中尤其強調眾信友的團結合一，並闡述了同道偕行的意義。

當天下午，教會運動和團體的成員已經湧入聖伯多祿廣場，以祈禱和歌聲讚頌上主，聆聽幾個見證。將近晚上8點時，教宗乘白色敞篷車來到廣場，繞行問候參加活動的人。然後，教宗下車、走上大殿前的石階，眾人詠唱起俯求聖神降臨的禱詞。當晚的讀經選自《路加福音》，記述耶穌在納匝肋會堂中的宣講（參閱：路四16-21）。

教宗在講道中指出，「聖伯多祿廣場敞開懷抱接納眾人，這絕妙地表達出教會的共融」。這也是在場眾多信友在各自團體內感受到的經驗。

同道偕行與天主聖三

教宗接著闡述了同道偕行的概念，稱它扎根於天主三位一體的共融內。「天主不是單獨的」一位，祂是聖父、聖子、聖神三位一體的天主，而且天主與我們同在。而且，同道偕行提醒我們道路的存在，因為那裡有聖神，那裡就有動力，就有旅途。「我們是旅途中的天主子民。」

這旅途使我們與全人類相連結，而且聖神教導我們如何同心合意地前行，對抗世界上的暴力和分裂。教宗表示，「只要我們不再是掠奪者，而是朝聖者，只要我們不再只為自己著想，卻與他人並肩前進，那麼大地就有喘息的空間，正義便能得到伸張，窮人將會歡喜踴躍，和平必將重新出現」。

「天主創造世界，是為了讓我們眾人能夠合而為一」。同道偕行正是教會用來形容這種團結合一的詞彙。

福傳始終是天主的工程

此外，教宗也談論了福傳工程。這並非試圖征服世界，而是指「無盡的恩寵，它從天國所改變的生命中湧現出來」。我們可以將福傳理解為真福八端的道路，也就是耶穌所選的路。「為了在這條路上追隨耶穌，我們不需要強權的支持者、世俗的妥協或情緒方面的策略。福傳始終是天主的工程。」

教宗最後鼓勵教會運動的成員要把根基扎在各自的地方教會和堂區。「團聚在你們主教的身邊，並且與基督奧體的所有其他肢體同心協力，這樣我們大家才會在和諧中行動」。「如果我們一起順從聖神，那麼世人面對的挑戰就不會太嚇人，未來就不會太黯淡，分辨的難度也會隨之降低」。

鏈接網址： www.vaticannews.cn

訂閱電郵新聞：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html