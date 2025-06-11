教宗公開接見：脫下我們的「外衣」，體驗耶穌治癒的力量

教宗良十四世在週三公開接見活動中省思了耶穌治癒瞎子巴爾提買的事跡，邀請信友放下自己的安全感去體驗耶穌治癒的力量。

（梵蒂岡新聞網）教宗良十四世6月11日上午在聖伯多祿廣場主持例行的週三公開接見活動，繼續以「耶穌基督，我們的希望」為主題的禧年系列要理講授。當天，教宗引領眾人從耶穌治癒瞎子的事跡來探討耶穌的生活和使命。

在接見活動中，在場眾人首先聆聽了選自《馬爾谷福音》的事跡（參閱：十49-52）。在這段福音章節中，瞎子巴爾提買大聲向耶穌呼求說：「耶穌，可憐我吧！」教宗表明，這一請求本身就是信德的表達。值得注意的是，當耶穌叫巴爾提買來到祂跟前時，這位眼瞎的乞丐立刻扔下了他的外衣，那是他唯一的財產，也是他唯一安全感的來源。在這層意義上，他將自己的脆弱全部呈現在耶穌面前，信賴耶穌使他重見光明的能力。

教宗強調，我們也是如此。我們應當承認我們需要得到治癒，帶著我們的全部脆弱來到上主跟前，丟下我們的「外衣」，即我們的安全感和舒適區，去體驗祂治癒的力量。在這個希望的禧年中，願我們也領受恩寵，藉著信德的光照，以新的眼光看待一切，並在自由和新生中跟隨主。

隨後，在問候講中文的朝聖者時，教宗說：「我向講中文的人們致以親切的問候。親愛的弟兄姐妹們，願你們在生活中體驗到聖神的工作，從而散發出信仰的喜樂。我降福大家！」

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