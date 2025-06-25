教宗要理講授：憑著信德向上主祈求，祂都會觸動我們

在25日的週三公開接見活動中，教宗良十四世從耶穌治好患血漏的婦女和復活雅衣洛的女兒這兩個奇蹟出發，勸勉眾人在祈禱中轉向耶穌，在看似沒有希望的境遇中，耶穌卻能改變一切。

（梵蒂岡新聞網）教宗良十四世6月25日上午在聖伯多祿廣場主持例行的週三公開接見活動。這也是教宗在度暑期前的最後一次週三公開接見，7月30日將予以恢復。教宗繼續以“耶穌基督、我們的希望”為主題的禧年系列要理講授，勸勉眾人在祈禱中轉向耶穌，在看似沒有希望的境遇中，耶穌卻能改變一切。

聚集在聖伯多祿廣場上的眾人首先聆聽了選自《馬爾谷福音》的章節，回顧耶穌治好患血漏的婦女和復活雅衣洛的女兒這兩個奇蹟（參閱：谷五33-36）。教宗解釋道，在第一個奇蹟中，我們看到一個深受病苦的婦人，她受到社會的排斥，認為她不潔淨。這婦人相信耶穌有能力治癒她，伸手觸摸耶穌的衣裳，憑著信德，她痊癒了。在第二個奇蹟中，耶穌應允一位焦慮萬分但充滿信德的父親的請求，從死亡中復活了一個少女。

為此，教宗從福音中的這兩個記述教導信眾，我們每一次憑著信德向上主祈求，祂都會觸動我們，祂的恩寵也開始奇妙地改變我們生命的進程。所以，不要害怕在祈禱中轉向耶穌，將我們交付給祂的愛的治癒大能。這治癒的能力可轉變看似沒有希望的境遇，甚至讓生命從死亡中誕生。

要理講授結束後，教宗問候了講不同語言的人。他對講中文的人們說：“我保證必會為你們所有美好的意向祈禱。我降福大家！”

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