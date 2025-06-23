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2025.06.22 Angelus 2025.06.22 Angelus  (@Vatican Media)
教宗
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教宗三鐘經：聖體聖血是促進共融與和平的光輝記號

在世界許多地方慶祝聖體聖血節的日子，教宗良十四世在誦念《三鐘經》前指出，基督為我們成為禮物，我們蒙召領受祂的聖愛。

（梵蒂岡新聞網）在至聖聖體內，「天主與我們相結合，悅納我們所攜帶的一切，並邀請我們與祂相結合，同樣歡喜地領受並分享祂愛的恩典」。教宗良十四世6月22日主日在宗座大樓書房窗口帶領信眾誦念《三鐘經》，在念經前的講話中如此表示。世界許多地方將聖體聖血節順延至主日慶祝，為此教宗當天在要理講授中闡述了聖體聖血的奧跡。

教宗強調，基督為我們成了禮物，透徹了解我們的人性。當天下午5點，教宗將在羅馬教區主教座堂、拉特朗聖若望大殿前主持彌撒，然後舉行聖體遊行。教宗說：「我們要詠唱、祈禱，最後聚集在聖母大殿前，懇求上主降福我們的住宅、我們的家庭和全人類。我們每天從祭台和聖體龕出發，在分享與愛中將共融與和平帶給彼此，願這禮儀成為這份努力的光輝記號。」

天主的恩典

教宗接著解釋了當天禮儀選讀的福音，講述了五餅二魚增餅奇跡的「驚人成果」（參閱：路九11-17）。教宗表示，這「奇跡遠超過於奇事」；它是一個「記號」，「提醒我們，天主的恩典在分享中日益增長，即使是毫不起眼的恩典也不例外」。

「讓我們想想，當我們送出一份禮物時，或許是一份力所能及的小禮物，看到禮物得到受贈者的讚美，是多麽美好啊！」看到「那份禮物在我們與關愛的對象之間締造更多連結」，我們就會「心滿意足」。

「在至聖聖體內，在我們與天主之間正是如此：上主悅納、聖化並祝聖我們呈獻在祭台上的餅和酒，以及我們生命的奉獻，並使其轉化為基督的聖體聖血，這是為了拯救世界而獻上的愛的祭品。」

天主對我們瞭若指掌

在慶祝基督聖體聖血的日子，教宗談及一個「更深層的現況」，也就是：每當人們分享時，其基礎都是一份更大的分享、一份先我們而行的分享，那就是天主對我們的分享。

「造物主賜給我們生命。為了拯救我們，祂要祂的一個受造物成為祂的母親，從而得到跟我們一樣脆弱、有限、終將死亡的肉身，並將自己如同嬰孩一般託付於祂的母親。如此一來，祂徹底分享了我們的匱乏，而且正是選擇以我們所能給祂的微薄獻禮，來救贖我們。」

鏈接網址： www.vaticannews.cn

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2025 Jun 23, 09:03

《三鐘經》是紀念天主降生成人無限奧跡的經文，每日誦念三遍，即清晨六點，中午十二點和晚上六點聖堂敲響鐘聲的時刻，因此在中文語境中被稱為三鐘經。而三鐘經的拉丁文名為Angelus，取自第一句“上主的天使向瑪利亞報喜”（Angelus Domini nuntiavit Mariae）的第一個單詞。《三鐘經》由三條論及耶穌基督降生成人奧跡的短句和三遍《聖母經》組成。在每個主日和重大瞻禮，教宗都會從梵蒂岡宗座大樓書房窗口帶領聖伯多祿廣場上的信眾一同誦念此經文。念經前，教宗會發表簡短的講話，講解當天的讀經；之後，教宗會問候廣場上的朝聖者。從復活節到聖神降臨節，《三鐘經》由《天皇后喜樂經》代替。後者是一篇紀念耶穌基督復活的經文，以三遍《光榮頌》為結尾。

最新的三鐘經/天皇后喜樂經

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與教宗一起祈禱

Angelus

Angelus Dómini nuntiávit Mariæ.
Et concépit de Spíritu Sancto.
Ave Maria...

Ecce ancílla Dómini.
Fiat mihi secúndum verbum tuum.
Ave Maria...

Et Verbum caro factum est.
Et habitávit in nobis.
Ave Maria...

Ora pro nobis, sancta Dei génetrix.
Ut digni efficiámur promissiónibus Christi.

Orémus.
Grátiam tuam, quǽsumus, Dómine,
méntibus nostris infunde;
ut qui, Ángelo nuntiánte, Christi Fílii tui incarnatiónem cognóvimus, per passiónem eius et crucem, ad resurrectiónis glóriam perducámur. Per eúndem Christum Dóminum nostrum.

Amen.

Gloria Patri... (ter)
Requiem aeternam...

Benedictio Apostolica seu Papalis

Dominus vobiscum.Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Benedicat vos omnipotens Deus,
Pa ter, et Fi lius, et Spiritus Sanctus.

Amen.

三鐘經

啟：主的天使向瑪利亞報告。
應：她因聖神受孕。
（聖母經一遍）

啟：我是主的婢女。
應：請照祢的話在我身上成就。
（聖母經一遍）

啟：天主聖子降生成人。
應：居住在我們中間。
（聖母經一遍）

啟：天主聖母請為我們祈求。
應：使我們堪當承受基督的恩許。

啟：請大家祈禱：
應：天主求祢把祢的聖寵注入我們心中，我們既因天使的預報，得知祢的聖子降生成人，亦願賴祂的苦難及祂的十字聖架，獲享復活的光榮。因我們的主基督。阿們。

願光榮歸於父、及子、及聖神；起初如何，今日亦然，直到永遠。（三遍）

教宗或宗座降福禮

啟：願主與你們同在。
應：也與你的心靈同在。

啟：願上主的聖名受頌揚。
應：從現在直到永遠。

啟：上主的聖名是我們的助佑。
應：因祂創造了天地。

啟：願全能的天主，聖父，聖子，聖神降福你們。
應：阿們。