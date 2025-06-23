教宗三鐘經：聖體聖血是促進共融與和平的光輝記號

在世界許多地方慶祝聖體聖血節的日子，教宗良十四世在誦念《三鐘經》前指出，基督為我們成為禮物，我們蒙召領受祂的聖愛。

（梵蒂岡新聞網）在至聖聖體內，「天主與我們相結合，悅納我們所攜帶的一切，並邀請我們與祂相結合，同樣歡喜地領受並分享祂愛的恩典」。教宗良十四世6月22日主日在宗座大樓書房窗口帶領信眾誦念《三鐘經》，在念經前的講話中如此表示。世界許多地方將聖體聖血節順延至主日慶祝，為此教宗當天在要理講授中闡述了聖體聖血的奧跡。

教宗強調，基督為我們成了禮物，透徹了解我們的人性。當天下午5點，教宗將在羅馬教區主教座堂、拉特朗聖若望大殿前主持彌撒，然後舉行聖體遊行。教宗說：「我們要詠唱、祈禱，最後聚集在聖母大殿前，懇求上主降福我們的住宅、我們的家庭和全人類。我們每天從祭台和聖體龕出發，在分享與愛中將共融與和平帶給彼此，願這禮儀成為這份努力的光輝記號。」

天主的恩典

教宗接著解釋了當天禮儀選讀的福音，講述了五餅二魚增餅奇跡的「驚人成果」（參閱：路九11-17）。教宗表示，這「奇跡遠超過於奇事」；它是一個「記號」，「提醒我們，天主的恩典在分享中日益增長，即使是毫不起眼的恩典也不例外」。

「讓我們想想，當我們送出一份禮物時，或許是一份力所能及的小禮物，看到禮物得到受贈者的讚美，是多麽美好啊！」看到「那份禮物在我們與關愛的對象之間締造更多連結」，我們就會「心滿意足」。

「在至聖聖體內，在我們與天主之間正是如此：上主悅納、聖化並祝聖我們呈獻在祭台上的餅和酒，以及我們生命的奉獻，並使其轉化為基督的聖體聖血，這是為了拯救世界而獻上的愛的祭品。」

天主對我們瞭若指掌

在慶祝基督聖體聖血的日子，教宗談及一個「更深層的現況」，也就是：每當人們分享時，其基礎都是一份更大的分享、一份先我們而行的分享，那就是天主對我們的分享。

「造物主賜給我們生命。為了拯救我們，祂要祂的一個受造物成為祂的母親，從而得到跟我們一樣脆弱、有限、終將死亡的肉身，並將自己如同嬰孩一般託付於祂的母親。如此一來，祂徹底分享了我們的匱乏，而且正是選擇以我們所能給祂的微薄獻禮，來救贖我們。」

鏈接網址： www.vaticannews.cn

訂閱電郵新聞：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html